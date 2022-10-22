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Украина. Премьер лига
22 октября 2022, 22:44 |
76
0

Верес – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Команде ван Леувена попадаться на глаза сейчас нежелательно

22 октября 2022, 22:44 |
76
0
Верес – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
НК Верес

В воскресенье, 23 октября, в Ровно на стадионе «Авангарде» состоится матч девятого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют ровенский «Верес» и луганская «Заря». Стартовый свисток рефери Александра Дердо из Черноморска прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Верес


За годы своего присутствия среди сильнейших команд страны ровенский «Верес» под руководством Юрия Вирта приучил нас к максимально сдержанному футболу, который, тем не менее, иногда позволяет команде достигать неожиданных результатов. Текущий розыгрыш «красно-черные» начинали в достаточно тяжелых условиях – домашняя арена еще не была до конца реконструирована, на что, разумеется, повлияла полномасштабная агрессия против Украины, поэтому ровенчанам пришлось играть где угодно, только вне пределов дома, хотя формально на такую возможность они очень сильно полагались еще в начале календарного года.

При этом, «Верес» умудрялся побеждать. Успех в стартовой игре против «Черноморца» (1:0) заставил нас освежить в памяти старый-добрый коллектив Вирта и его фирменный стиль, однако следующий успех против полтавской «Ворсклы» (2:1), даже без учета отвратительной формы команды Виктора Скрипника на старте сезона, был достаточно неожиданным. Повторить фокус с «Днепром-1» в дальнейшем не получилось (0:2), однако беспроигрышная серия вновь началась в матче против «Кривбасса» (1:0). А вот дальше «Верес» начало откровенно лихорадить, и лишь победой надо «Львовом» (3:1) посреди текущей недели футболисты Вирта разорвали цепочку из трех матчей против команд средней руки, «Руха», «Металлиста» и «Миная», без побед.

Заря


Что же касается луганской «Зари», то лишний раз команде Патрика ван Леувена не стоит напоминать о «румынском» позоре в Лиге конференций УЕФА, да и сами «мужики» потом восстановили репутацию тремя победами на подряд в стартовых турах чемпионата, тогда как среди поверженных соперников присутствовали киевское «Динамо» (3:2) и полтавская «Ворскла» (3:1). Однако стоило «Заре» вновь влететь относительно слабому сопернику в лице львовского «Руха» (1:3), как результаты команды пошли по ниспадающей кривой прямиком к болезненной пощечине от «Днепра-1» на прошлых выходных (0:3).

Удивительно, но такие крупные поражения, по всей видимости, работают по отношению к команде ван Леувена исключительно в качестве дефибриллятора. Посреди недели одесский «Черноморец» получил свои четыре безответных гола (4:0), и сейчас «Верес» должен призадуматься над тем, как бы не повторить участь тех же «Львова» (3:2) и «Динамо» которые по инерции также попали под каток набравшей ход на фоне сокрушительного поражения «Зари». А опыт крупных побед над предстоящими соперниками у команды из Луганска имеется достаточно свежий. Да и в целом они нечасто позволяют ровенчанам цепляться за очки в личных противостояниях.

История встреч


Футбольные пути «Вереса» и «Зари» ранее пересекались 14 раз в рамках УПЛ, Кубка Украины и Первой лиги. Присутствует небольшое преимущество по количеству побед со стороны одной из команд – 7 успешных игр для «Зари», 1 ничья, 6 побед «Вереса». Последний раз соперники играли в официальном матче осенью прошлого года – матч в Запорожье завершился победой «Зари» со счетом 3:0. За хозяев всеми тремя голами отличался Захеди Шахаб.

Фемида


Главным арбитром предстоящей игры станет уроженец Одесской области Александр Дердо, который на своем счету имеет уже матча в рамках текущего розыгрыша «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Валентин Куцев и Тарас Клименко, а резервным арбитром отработает Владимир Новохатний. У Дердо есть опыт проведения матчей с участием «Вереса» в УПЛ – 3 встречи (1 победа, 2 поражения, одно из которых состоялось в текущем сезоне против «Днепра-1» (0:2)), а с «Зарей» он пересекался 15 раз – 5 побед, 4 ничьи и 6 поражений.

Ориентировочные составы


«Верес»: Когут – Е. Пасич, Вовченко, Курко, Гагун – Кучеров – Г. Пасич, С. Шарай, Клец, С. Шестаков – Сергийчук.

«Заря»: Мацапура – Бутко, Батагов, Имереков, Данченко – Бражко, Шахов – Кристиан, Булеца, Кирюханцев – Русин.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что гости будут ближе к победе при малорезультативном футболе. Нашей ставкой будет позиция – «Заря» не проиграет и ТМ 2.5 с коэффициентом 1.82 по линии Parimatch.

23 октября, воскресенье

«Верес» – «Заря»
Ровно. «Авангард». 13:00
Прямая ТВ-трансляция – платформа Setanta Sports
ВЕРЕС – ЗАРЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Александр Дердо (Черноморск, Украина)
Прогноз Sport.ua – 1:1
Parimatch
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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