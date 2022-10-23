Украина. Премьер лига23 октября 2022, 15:35 |
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Верес – Заря – 0:1. Гости вырвали победу. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 9-го тура УПЛ
23 октября 2022, 15:35 |
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В матче 9-го тура УПЛ луганская «Заря» на выезде обыграла «Верес» благодаря голу Антюха на 73-й минуте встречи. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей из Луганска.
Чемпионат Украины по футболу. 9-й тур
УПЛ. 23 октября
«Верес» – «Заря» – 0:1
Гол: Антюх, 73
Смотрите лучшие моменты матча:
События матча
73’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Антюх (Заря).
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