Верес – Заря – 0:1. Гости вырвали победу. Видео гола и обзор матча

В матче 9-го тура УПЛ луганская «Заря» на выезде обыграла «Верес» благодаря голу Антюха на 73-й минуте встречи. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей из Луганска.

Чемпионат Украины по футболу. 9-й тур

УПЛ. 23 октября

«Верес» – «Заря» – 0:1

Гол: Антюх, 73

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