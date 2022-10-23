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Чемпионат Украины
Верес
23.10.2022, FT 0 : 1
Заря
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Украина. Премьер лига
23 октября 2022, 15:35 |
384
0

Верес – Заря – 0:1. Гости вырвали победу. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 9-го тура УПЛ

23 октября 2022, 15:35 |
384
0
Верес – Заря – 0:1. Гости вырвали победу. Видео гола и обзор матча
УПЛ

В матче 9-го тура УПЛ луганская «Заря» на выезде обыграла «Верес» благодаря голу Антюха на 73-й минуте встречи. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей из Луганска.

Чемпионат Украины по футболу. 9-й тур

УПЛ. 23 октября

«Верес» – «Заря» – 0:1

Гол: Антюх, 73

Смотрите лучшие моменты матча:

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Антюх (Заря).
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Заря Луганск Верес Ровно Верес - Заря чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Денис Антюх
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Источник Sport.ua
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