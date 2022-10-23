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Чемпионат Украины
Верес
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Заря
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Украина. Премьер лига
23 октября 2022, 16:11 |
118
0

Патрик ван ЛЕУВЕН: «Оценил бы игру своей команды на три балла из пяти»

Наставник «Зари» – о победе над «Вересом»

23 октября 2022, 16:11 |
118
0
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Оценил бы игру своей команды на три балла из пяти»
ФК Заря Луганск

Главный тренер «Зари» Патрик ван Леувен ответил на вопросы журналистов после матча с «Вересом» (1:0):

– Ваша оценка игры сегодня?

– Соперник ждал нас на их половине поля. Мы не очень хороший темп взяли, начали медленно. Также мало моментов было создано. Но после перерыва попытались что-то сменить, выпустить других ребят и сумели победить. Теперь мы можем спокойно начать готовиться к следующему матчу.

– Готовились ли как-нибудь по-особому к этой игре? «Верес» играл на своем поле, поэтому это был для них плюс, конечно, они ждали победы. Были к игрокам какие-то особые наставления?

– У каждой команды есть свои особые наставления. Перед каждым поединком мы досконально изучаем соперника и готовимся к матчам. Они нам свои качества продемонстрировали качественной борьбой в начале матча, что не дало нам быстро войти в игру. У каждой команды есть свой план и стремление к положительному результату. Сейчас очень тяжелые обстоятельства, война. Не только в каждом городе, но и у каждого клуба свои переживания, поэтому для каждого футболиста нелегко выходить с позитивным настроением. Все переживают, но футбол все же отвлекает на положительные эмоции.

– По 5-балльной шкале Ваша команда на сколько справилась с поставленными задачами?

– Думаю, что справедливая оценка – это 3. Ведь со многим мы не справились, хотя мы и одержали желаемую победу.

– Тогда 5 баллов Вы оставляете на чемпионство?

– 5 баллов – это когда ты победил и сделал все по установке, даже больше. Когда не было ошибок, и тебе все удается, – сказал ван Леувен.

После победы «Заря» занимает четвертое место в турнирной таблице.

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Источник ФК Заря
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