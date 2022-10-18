Конец неудачной серии. Верес переиграл Львов

В стартовом составе горожан Олег Дулуб после ничьей в прошлом туре с «Металлистом 1925» решил изменений не делать. Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт по сравнению с прошлым матчем произвел две вынужденные замены в стартовом составе. Вместо дисквалифицированных Геннадия Пасича и Виталия Дахновского на поле вышли Михаил Сергийчук и Владислав Шарай.

В начале игры обе команды подолгу разыгрывали свои атаки, борьба за мяч шла на подступах к воротам. Первый же опасный момент матча возник у ворот «Львова», когда Курко с нескольких метров пробил выше ворот. Как потом оказалось, Курко находился в офсайде. А следующую атаку «Вереса» после паса Сергийчука завершал Гайдучик, который не сумел перехитрить Пономаренко.



Фото – УПЛ

Вместо этого горожане сумели воспользоваться своим моментом. После передачи Мильченко мяч отскочил к Бугаю, и Владислав метко пробил мимо защитников в дальний угол. Однако, уже через две минуты ровенчане сравняли счет, когда Гайдучик головой замкнул фланговую передачу Станислава Шарая. Для Николая это был 1-й гол в УПЛ – в 9-й игре.

В середине тайма дальним ударом сходу завершал атаку Кучеров, но пробил чуть выше ворот. Страсти на поле нарастали, и арбитру Пасхалу частенько приходилось показывать игрокам желтые карточки. Концовка первого тайма прошла с преимуществом хозяев поля, которые выполнили несколько угловых, но до заключительных ударов дело не доходило.



Фото – УПЛ

Во время перерыва Олег Дулуб решил сменить двух центральных защитников, выпустив на поле Никитюка и Вовкуна. В начале второго тайма обе команды снова много комбинировали, но завершающих ударов в рамки ворот не было. В частности, после передачи Клеца Кучеров пробил головой выше ворот.

А вот в середине тайма гости сумели выйти вперед. Сергийчук заработал штрафной на правом фланге атаки. Штрафной исполнял Вовченко и, пробив «стенку», метко отправил мяч впритык со штангой, забив свой первый гол в УПЛ – в 8-й игре. Не успели горожане оправиться от такого развития событий, как пропустили и третий гол. Гайдучик в штрафной сбросил мяч под удар Станиславу Шараю, который сходу пробил в дальний угол ворот, также впервые отличившись в УПЛ – в 7-й игре.



Фото – УПЛ

В итоге «Верес» одержал волевую победу над «Львовом», став автором 100-й (!) волевой виктории в УПЛ именно со счетом 3:1. «Львов» на своем поле пропускает голы в чемпионатах на протяжении рекордных для клуба 8 игр – 18 мячей. Безвыигрышная домашняя серия горожан длится 4 игры: ничья и три поражения. Для Олега Дулуба это было 10-е домашнее поражение у руля разных клубов УПЛ.

Украинская Премьер-лига. 8-й тур.

«Львов» – «Верес» - 1:3

Бугай, 14 – Гайдучик, 17, Вовченко, 67, С. Шарай, 69

Мильченко, 7, Крушинский, 26, Бусько, 29, Шишка, 35, Вовкун, 66, Васильев, 79, Мышенко, 90+1 – Гагун, 34, В. Шарай, 48, Сергийчук, 56

«Львов»: Пономаренко – Мильченко, Крушинский (Никитюк, 46), Муравский (Вовкун, 46), Бусько (Якимов, 70) – Васильев, Шишка (Мышенко, 54) – Бойко, Полегенько – Бугай, Ныч (В. Михайлив, 73).

«Верес»: Когут – Е. Пасич, Вовченко, Курко, Гагун – Кучеров – В. Шарай (Квасный, 87), С. Шарай, Клец (Лебеденко, 80), Сергийчук (С. Шестаков, 81) – Гайдучик (М. Шестаков, 78).

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон, Украина)

Стадион: «СКИФ» (Львов).

Удары (в створ): 5 (3) – 11 (5)

Угловые: 7 – 1

Оффсайды: 1 – 1.

ЛЬВОВ - ВЕРЕС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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