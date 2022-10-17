Во вторник, 18 октября, в рамках 8-го тура «Львов» на стадионе СКИФ впервые в УПЛ будет принимать «Верес». В общей сложности «Львов» на своем поле пропускает голы в чемпионатах на протяжении рекордных для клуба 7-ми игр – 15 мячей.

Львов

Для «Львова» это будет третья с начала чемпионата домашняя игра на стадионе СКИФ, а в предыдущих двух подопечные Олега Дулуба потерпели поражения, пропустив при этом по три гола за матч. В прошлом туре горожане в Ковалевке дважды по ходу матча проигрывали в противостоянии с «Металлистом 1925», но в итоге сыграли вничью. В общей сложности «Львов» на своем поле пропускает голы в чемпионатах на протяжении рекордных для клуба 7-ми игр – 15 мячей.

Во вторник снова не сможет помочь команде один из игроков основы горожан Максим Грысьо, который продолжает отбывать дисквалификацию после удаления в игре с «Днепром-1».

Верес

«Красно-черные», как и «Львов», в прошлом туре поровну поделили очки со своими соперниками из «Миная». После этого поединка у главного тренера «Вереса», кстати, воспитанника львовского футбола Юрия Вирта возникли кадровые проблемы. Был удален с поля Геннадий Пасич. Не сможет выйти на поле и Виталий Дахновский, который с начала чемпионата не только забил три гола, но и успел в четырех подряд матчах получить желтые карточки. Ровенчане во Львове могут потерпеть 40-е гостевое поражение в УПЛ.

Статистика встреч

Ранее футбольные пути «Львова» и «Вереса» пересекались только однажды. 13 сентября 2021 года ровенчане на правах хозяев принимали горожан в Луцке и победили со счетом 1:0 – после точного удара Валерия Кучерова. Так что, «Львов» впервые будет принимать «Верес».

Прогноз на противостояние

Обе команды уже подзабыли вкус побед в чемпионате. «Верес» не побеждает в трех подряд матчах, а «Львов» - в двух. Спрогнозируем боевую ничью в поединке географических соседей.

Ориентировочные составы:

«Львов»: Пономаренко, Муравский, Бусько, Крушинский, Мильченко, Шишка, Васильев, Бойко, Полегенько, Бугай, Ныч.

«Верес»: Когут, Гагун, Курко, Вовченко, Е. Пасич, Клец, Кучеров, В. Шарай, Лебеденко, С. Шарай, Гайдучик.

18 октября, вторник