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Львов
18.10.2022, FT 1 : 3
Верес
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Украина. Премьер лига
18 октября 2022, 15:34 | Обновлено 18 октября 2022, 15:57
518
1

Львов – Верес – 1:3. Видео голов и обзор матча

Обзор матча восьмого тура УПЛ

18 октября 2022, 15:34 | Обновлено 18 октября 2022, 15:57
518
1
Львов – Верес – 1:3. Видео голов и обзор матча
УПЛ

Сегодня, 18 октября «Верес» в матче восьмого тура УПЛ на выезде обыграл «Львов» 3:1. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Станислав Шарай (Верес).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Семен Вовченко (Верес).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Гайдучик (Верес).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Бугай (Львов).
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Источник Setanta Sports Ukraine
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