Украина. Премьер лига18 октября 2022, 15:34 | Обновлено 18 октября 2022, 15:57
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Львов – Верес – 1:3. Видео голов и обзор матча
Обзор матча восьмого тура УПЛ
18 октября 2022, 15:34 | Обновлено 18 октября 2022, 15:57
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Сегодня, 18 октября «Верес» в матче восьмого тура УПЛ на выезде обыграл «Львов» 3:1. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
69’
ГОЛ ! Мяч забил Станислав Шарай (Верес).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Семен Вовченко (Верес).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Гайдучик (Верес).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Бугай (Львов).
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