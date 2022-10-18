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  4. Юрий ВИРТ: «Классная победа, подкрепленная очень хорошей игрой»
Украина. Премьер лига
18 октября 2022, 17:22 |
319
0

Юрий ВИРТ: «Классная победа, подкрепленная очень хорошей игрой»

Тренер «Вереса» - о матче против «Львова»

18 октября 2022, 17:22 |
319
0
Юрий ВИРТ: «Классная победа, подкрепленная очень хорошей игрой»
ФК Верес. Юрий Вирт

Главный тренер «Львова» Юрий Вирт поделился впечатлениями от матча УПЛ против «Львова» (победа 3:1):

«Классная победа, подкрепленная очень хорошей игрой. Полностью доволен действиями команды. Несмотря даже на пропущенный гол.

Мы разбирали стандарты в исполнении львовского клуба. Знали, что они небезопасны в этом компоненте игры. Но мы очень хорошо отреагировали на пропущенный мяч. И сразу забили в ответ. Это было очень важно.

Затем мы полностью контролировали игру. Отлично работали на поле, атаковали, создавали моменты. Классный первый тайм в нашем исполнении.

После перерыва было очень много борьбы. Обе команды пытались проявить характер. Гол со штрафного позволил склонить чашу весов в нашу сторону. Мы ощутили уверенность в своих силах. Забили очень классный третий мяч. А дальше – играли от результата и больше ничего не позволили создать соперникам.

Сегодня мы играли без двух ключевых футболистов: Геннадия Пасича и Виталия Дахновского. Но Влад Шарай и Михаил Сергийчук их прекрасно заменили. У нас есть небольшая обойма исполнителей. Но они все равноценны и взаимозаменяемы. Рад, что все работают и пытаются доказывать, что должны играть в старте».

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Юрий Вирт Верес Ровно Львов Львов - Верес Украинская Премьер-лига
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Источник ФК Верес
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