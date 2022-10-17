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18.10.2022 13:00 - : -
Верес
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Украина. Премьер лига
17 октября 2022, 15:02 | Обновлено 17 октября 2022, 15:03
137
0

Львов – Верес. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 8-го тура Украинской Премьер-лиги

17 октября 2022, 15:02 | Обновлено 17 октября 2022, 15:03
137
0
Львов – Верес. Текстовая трансляция матча
НК Верес

Во вторник, 18-го октября, состоится поединок 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Львов» и ровенский «Верес». Матч пройдет в Львове, на поле стадиона «СКИФ», начало в 13:00.

Коллективы Олега Дулуба и Юрия Вирта на минувших выходных не смогли обыграть харьковский «Металлист 1925» (2:2) и закарпатский «Минай» (1:1) соответственно, поэтому посреди недели будут стараться наверстать упущенное. И если для «золотых львов» очередная потеря очков воспринимается уже как обыденность, то для «красно-черных», которые только добрались до верхней части турнирной таблицы, отсутствие побед в трех турах кряду точно не играет на руку. «Верес» по-прежнему мало забивает, но при этом начал много пропускать, хотя перед ним в таблице идет «Колос», у которого ситуация с результативностью еще хуже.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Львов» – «Верес», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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