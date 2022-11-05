Украина. Премьер лига05 ноября 2022, 16:13 |
1202
0
Заря – Металлист – 3:2. Матч с ярким камбэком. Видео голов и обзор
Команда продлила победную серию
05 ноября 2022, 16:13 |
1202
0
«Заря» в матче УПЛ уступала «Металлисту» 1:2, однако сделала камбэк и выиграла 3:2. Для команды это четвертая кряду победа в чемпионате Украины.
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Евгений Шахов (Заря).
89’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Мишнёв (Заря).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Панасенко (Металлист).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Вячеслав Чурко (Заря).
58’
ГОЛ ! С пенальти забил Евгений Пидлепенец (Металлист).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 ноября 2022, 16:57 5
Еще ни разу команда Юрия Вирта не забивала четыре мяча в этом сезоне
Футбол | 05 ноября 2022, 16:55 0
26-летний хавбек забил 22-й мяч за черно-желто-зеленых в УПЛ
Другие виды | 05.11.2022, 03:15
Теннис | 05.11.2022, 10:40
Футбол | 04.11.2022, 19:30
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бокс
03.11.2022, 16:30 1
05.11.2022, 01:49 2
05.11.2022, 04:39 3
03.11.2022, 18:41 6
04.11.2022, 10:10 13
04.11.2022, 22:41 14
04.11.2022, 00:05 6