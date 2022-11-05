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  4. Заря – Металлист – 3:2. Матч с ярким камбэком. Видео голов и обзор
Чемпионат Украины
Заря
05.11.2022, FT 3 : 2
Металлист
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Украина. Премьер лига
05 ноября 2022, 16:13 |
1202
0

Заря – Металлист – 3:2. Матч с ярким камбэком. Видео голов и обзор

Команда продлила победную серию

05 ноября 2022, 16:13 |
1202
0
Заря – Металлист – 3:2. Матч с ярким камбэком. Видео голов и обзор
ФК Зоря

«Заря» в матче УПЛ уступала «Металлисту» 1:2, однако сделала камбэк и выиграла 3:2. Для команды это четвертая кряду победа в чемпионате Украины.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Евгений Шахов (Заря).
89’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Мишнёв (Заря).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Панасенко (Металлист).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Вячеслав Чурко (Заря).
58’
ГОЛ ! С пенальти забил Евгений Пидлепенец (Металлист).
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Источник Sport.ua
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