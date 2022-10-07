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WTA
07 октября 2022, 23:55 | Обновлено 08 октября 2022, 01:15
290
0

Сенсация в Тунисе. Финалистка US Open не смогла выйти в 1/2 финала турнира

Онс Жабер в трех сетах проиграла Клэр Лю

07 октября 2022, 23:55 | Обновлено 08 октября 2022, 01:15
290
0
Сенсация в Тунисе. Финалистка US Open не смогла выйти в 1/2 финала турнира
Instagram. Онс Жабер

Первая сеяная турнира серии WTA 250 в Монастире (Тунис) Онс Жабер (Тунис, WTA 2) в 1/4 финала уступила Клэр Лю (США, WTA 73) в трех сетах за 2 часа и 28 минут.

WTA 250 Монастир. Хард. 1/4 финала

Онс Жабер (Тунис) [1] – Клэр Лю (США) – 3:6, 6:4, 4:6

Отметим, что Жабер играла в финале US Open 2022, где уступила Иге Свентек.

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Клэр Лю Онс Жабер WTA Монастир
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Источник Sport.ua
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