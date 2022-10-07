Сенсация в Тунисе. Финалистка US Open не смогла выйти в 1/2 финала турнира
Онс Жабер в трех сетах проиграла Клэр Лю
Первая сеяная турнира серии WTA 250 в Монастире (Тунис) Онс Жабер (Тунис, WTA 2) в 1/4 финала уступила Клэр Лю (США, WTA 73) в трех сетах за 2 часа и 28 минут.
WTA 250 Монастир. Хард. 1/4 финала
Онс Жабер (Тунис) [1] – Клэр Лю (США) – 3:6, 6:4, 4:6
Отметим, что Жабер играла в финале US Open 2022, где уступила Иге Свентек.
Big win for the American 🙌@Cliu00 edges past the No.1 seed Jabeur, 6-3, 4-6, 6-4!#JasminOpen pic.twitter.com/yvlIBxnv1C— wta (@WTA) October 7, 2022
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Испанский ассистент украинского наставника Висенте Гомес объяснил ситуацию
Только «Днепр-1» сыграл вничью, а «Шахтер» и «Динамо» потерпели поражения