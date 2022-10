Сенсация в Тунисе. Финалистка US Open не смогла выйти в 1/2 финала турнира

Первая сеяная турнира серии WTA 250 в Монастире (Тунис) Онс Жабер (Тунис, WTA 2) в 1/4 финала уступила Клэр Лю (США, WTA 73) в трех сетах за 2 часа и 28 минут.

WTA 250 Монастир. Хард. 1/4 финала

Онс Жабер (Тунис) [1] – Клэр Лю (США) – 3:6, 6:4, 4:6

Отметим, что Жабер играла в финале US Open 2022, где уступила Иге Свентек.

