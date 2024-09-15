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WTA
15 сентября 2024, 12:56 |
76
0

Обидчица Стародубцевой пробилась в финал турнира WTA в Тунисе

Титул в Монастире возьмет теннисистка из второй сотни

15 сентября 2024, 12:56 |
76
0
Обидчица Стародубцевой пробилась в финал турнира WTA в Тунисе
Getty Images/Global Images Ukraine. Сонай Картал

Состоялись полуфинальные матчи на хардовом турнире WTA 250 в Монастире, Тунис.

Уроженка Киева Ева Лис (№126 WTA), которая представляет Германию, не смогла доиграть встречу против Сонай Картал (№151 WTA). Ранее британка остановила украинку Юлию Стародубцеву.

В еще одном матче Ребекка Шрамкова из Словакии (№136 WTA) обыграла Лючию Бронцетти из Италии (№86 WTA).

Монастир. 1/2 финала

Сонай Картал (Великобритания) – Ева Лис (Германия) – 5:1 (отказ)

Ребекка Шрамкова (Словакия) – Лючия Бронцетти (Италия) – 6:3, 6:4

По теме:
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ВИДЕО. Крутой последний гейм. Как Стародубцева в 1/4 финала в Тунисе вышла
WTA Монастир Ребекка Шрамкова Лючия Бронцетти Сонай Картал Ева Лис
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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