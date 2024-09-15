Обидчица Стародубцевой пробилась в финал турнира WTA в Тунисе

Состоялись полуфинальные матчи на хардовом турнире WTA 250 в Монастире, Тунис.

Уроженка Киева Ева Лис (№126 WTA), которая представляет Германию, не смогла доиграть встречу против Сонай Картал (№151 WTA). Ранее британка остановила украинку Юлию Стародубцеву.

В еще одном матче Ребекка Шрамкова из Словакии (№136 WTA) обыграла Лючию Бронцетти из Италии (№86 WTA).

Монастир. 1/2 финала

Сонай Картал (Великобритания) – Ева Лис (Германия) – 5:1 (отказ)

Ребекка Шрамкова (Словакия) – Лючия Бронцетти (Италия) – 6:3, 6:4