Обидчица Стародубцевой пробилась в финал турнира WTA в Тунисе
Титул в Монастире возьмет теннисистка из второй сотни
Состоялись полуфинальные матчи на хардовом турнире WTA 250 в Монастире, Тунис.
Уроженка Киева Ева Лис (№126 WTA), которая представляет Германию, не смогла доиграть встречу против Сонай Картал (№151 WTA). Ранее британка остановила украинку Юлию Стародубцеву.
В еще одном матче Ребекка Шрамкова из Словакии (№136 WTA) обыграла Лючию Бронцетти из Италии (№86 WTA).
Монастир. 1/2 финала
Сонай Картал (Великобритания) – Ева Лис (Германия) – 5:1 (отказ)
Ребекка Шрамкова (Словакия) – Лючия Бронцетти (Италия) – 6:3, 6:4
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