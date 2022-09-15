Ничья в Варшаве, вынос Аргентины на ЧМ, шедевр Холанда, гол Мудрика

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 14 сентября.

1А. Не худший результат. Шахтер сыграл вничью против Селтика в Варшаве

Коллектив Игора Йовичевича временно сохранил лидерскую позицию в группе

1Б. 2-й тур ЛЧ. Шедевр Холанда, волевая победа ПСЖ, фиаско Ювентуса

14 сентября состоялись заключительные поединки 2-го тура Лиги чемпионов

1В. Турнирная таблица. Реал забил два гола РБ Лейпциг и опередил Шахтер

В турнирной таблице у «галактикос» теперь 6 очков, а «горняки» имеют 4 балла

1Г. Группа G. Холанд принес Манчестер Сити победу над Боруссией Дортмунд

«Севилья» не сумела обыграть «Копенгаген»

2А. Юношеская лига УЕФА. Шахтер обыграл Селтик и лидирует в группе

Вторая победа в группе

2Б. Рух U-19 выиграл у Заглембе U-19 стартовый матч Юношеской лиги УЕФА

Единственный гол забил Руслан Непейпиев на 24-й минуте

3. Socca. На ЧМ-2022 Украина уничтожила Аргентину со счетом 11:0!

Сине-желтые вышли в лидеры группы чемпионата мира в Будапеште

4. ВИДЕО. Французский боксер отказался драться на 1-й секунде боя

Ньюфел Уата присел на колено и поднял кверху руку.

5А. ВИДЕО. Феноменальная скорость! Мудрик выиграл забег и сравнял счет

«Шахтер» и «Селтик» ушли на перерыв при равном счете 1:1

5Б. ВИДЕО. Ибра-стайл! Невероятный победный гол Холанда за Ман Сити в ЛЧ

«Ман Сити» победил «Боруссию» Дортмунд за счет шедевра от норвежца

6. ЙОВИЧЕВИЧ: «Этот Селтик агрессивен в прессинге, не давал дышать вообще»

Главный тренер «Шахтера» прокомментировал ничью в матче 2-го тура ЛЧ

7. Рождение легенды. Как мужской волейбол Украины вырвался в мировую элиту

Обозреватель Sport.ua оценивает выступление сборной Украины на ЧМ

8. Чего ожидать от Руха в Юношеской Лиге УЕФА

Обозреватель Sport.ua – о дебюте молодежи «Руха» в еврокубках

9А. За себя и за Марту. Цуренко обыграла Александрову на турнире в Словении

Леся в четвертый раз в карьере одолела эту соперницу, ни разу не проиграв

9Б. Отомстила за одиночку. Костюк вышла в парный полуфинал в Словении

Марта вместе с Мартинцовой в двух сетах обыграла Александрову и Хайзен

10. Порядковый номер – 1000001. Почему у Шведа не получилось заиграть в Селтике

На матч с шотландским грандом у вингера «Шахтера» должна быть особая мотивация