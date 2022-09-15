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Другие новости
15 сентября 2022, 06:25 | Обновлено 15 сентября 2022, 06:51
468
0

Ничья в Варшаве, вынос Аргентины на ЧМ, шедевр Холанда, гол Мудрика

Главные новости за 14 сентября на Sport.ua

15 сентября 2022, 06:25 | Обновлено 15 сентября 2022, 06:51
468
0
Ничья в Варшаве, вынос Аргентины на ЧМ, шедевр Холанда, гол Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Шахтер

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 14 сентября.

1А. Не худший результат. Шахтер сыграл вничью против Селтика в Варшаве
Коллектив Игора Йовичевича временно сохранил лидерскую позицию в группе

1Б. 2-й тур ЛЧ. Шедевр Холанда, волевая победа ПСЖ, фиаско Ювентуса
14 сентября состоялись заключительные поединки 2-го тура Лиги чемпионов

1В. Турнирная таблица. Реал забил два гола РБ Лейпциг и опередил Шахтер
В турнирной таблице у «галактикос» теперь 6 очков, а «горняки» имеют 4 балла

1Г. Группа G. Холанд принес Манчестер Сити победу над Боруссией Дортмунд
«Севилья» не сумела обыграть «Копенгаген»

2А. Юношеская лига УЕФА. Шахтер обыграл Селтик и лидирует в группе
Вторая победа в группе

2Б. Рух U-19 выиграл у Заглембе U-19 стартовый матч Юношеской лиги УЕФА
Единственный гол забил Руслан Непейпиев на 24-й минуте

3. Socca. На ЧМ-2022 Украина уничтожила Аргентину со счетом 11:0!
Сине-желтые вышли в лидеры группы чемпионата мира в Будапеште

4. ВИДЕО. Французский боксер отказался драться на 1-й секунде боя
Ньюфел Уата присел на колено и поднял кверху руку.

5А. ВИДЕО. Феноменальная скорость! Мудрик выиграл забег и сравнял счет
«Шахтер» и «Селтик» ушли на перерыв при равном счете 1:1

5Б. ВИДЕО. Ибра-стайл! Невероятный победный гол Холанда за Ман Сити в ЛЧ
«Ман Сити» победил «Боруссию» Дортмунд за счет шедевра от норвежца

6. ЙОВИЧЕВИЧ: «Этот Селтик агрессивен в прессинге, не давал дышать вообще»
Главный тренер «Шахтера» прокомментировал ничью в матче 2-го тура ЛЧ

7. Рождение легенды. Как мужской волейбол Украины вырвался в мировую элиту
Обозреватель Sport.ua оценивает выступление сборной Украины на ЧМ

8. Чего ожидать от Руха в Юношеской Лиге УЕФА
Обозреватель Sport.ua – о дебюте молодежи «Руха» в еврокубках

9А. За себя и за Марту. Цуренко обыграла Александрову на турнире в Словении
Леся в четвертый раз в карьере одолела эту соперницу, ни разу не проиграв

9Б. Отомстила за одиночку. Костюк вышла в парный полуфинал в Словении
Марта вместе с Мартинцовой в двух сетах обыграла Александрову и Хайзен

10. Порядковый номер – 1000001. Почему у Шведа не получилось заиграть в Селтике
На матч с шотландским грандом у вингера «Шахтера» должна быть особая мотивация

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Источник Sport.ua
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