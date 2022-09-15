Группа G. Холанд принес Манчестер Сити победу над Боруссией Дортмунд

Во втором туре Лиги чемпионов форварду «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду пришлось встречаться со своим бывшим клубом, «Боруссией» Дортмунд. И именно норвежец принес чемпионам Англии волевую победу в концовке матча.

В другом матче группы «Севилья» не сумела на выезде обыграть «Копенгаген».

«Манчестер Сити» - «Боруссия» Дортмунд – 2:1

Голы: 0:1 – 56 Беллингем, 1:1 – 80 Стоунз, 2:1 – 84 Холанд.

«Манчестер Сити» – Эдерсон, Стоунз, Аке, Аканджи, Жоау Канселу, Гюндоган (Бернарду Силва, 58), де Брюйне, Родри, Грилиш (Фоден, 58), Марез (Альварес, 58), Холанд (Филлипс, 90).

«Боруссия» Дортмунд – Майер, Менье, Хуммельс, Зюле, Геррейру, Джан, Озджан (Адейеми, 88), Беллингем, Ройс (Мукоко, 88), Рейна (Мален, 62), Модест (Шлоттербек, 78).

Предупреждения: Родри (53), Мален (79), Озджан (88), Фоден (90), Менье (90), Гвардиола (90).

«Севилья» - «Копенгаген» - 0:0

«Копенгаген» – Райан, Дикс, Хочолава, Вавро, Кристиансен, Йоханнессон (Соренсен, 87), Фальк (Лерагер, 79), Зека, Стаменич, Классон (Харальдссон, 80), Дарами (Мукайру, 73).

«Севилья» – Дмитрович, Кармона, Гудель, Салас, Теллес, Ракитич (Жордан, 67), Фернандо, Дилэйни (Гомес, 66), Иско (Янузай, 84), Ламела (Сусо, 73), Эн-Несири (Дольберг, 74).

Предупреждения: Дарами (11), Классон (58), Жордан (75), Стаменич (83), Кармона (90).

Турнирная таблица группы G: