Группа G. Холанд принес Манчестер Сити победу над Боруссией Дортмунд
«Севилья» не сумела обыграть «Копенгаген»
Во втором туре Лиги чемпионов форварду «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду пришлось встречаться со своим бывшим клубом, «Боруссией» Дортмунд. И именно норвежец принес чемпионам Англии волевую победу в концовке матча.
В другом матче группы «Севилья» не сумела на выезде обыграть «Копенгаген».
«Манчестер Сити» - «Боруссия» Дортмунд – 2:1
Голы: 0:1 – 56 Беллингем, 1:1 – 80 Стоунз, 2:1 – 84 Холанд.
«Манчестер Сити» – Эдерсон, Стоунз, Аке, Аканджи, Жоау Канселу, Гюндоган (Бернарду Силва, 58), де Брюйне, Родри, Грилиш (Фоден, 58), Марез (Альварес, 58), Холанд (Филлипс, 90).
«Боруссия» Дортмунд – Майер, Менье, Хуммельс, Зюле, Геррейру, Джан, Озджан (Адейеми, 88), Беллингем, Ройс (Мукоко, 88), Рейна (Мален, 62), Модест (Шлоттербек, 78).
Предупреждения: Родри (53), Мален (79), Озджан (88), Фоден (90), Менье (90), Гвардиола (90).
«Севилья» - «Копенгаген» - 0:0
«Копенгаген» – Райан, Дикс, Хочолава, Вавро, Кристиансен, Йоханнессон (Соренсен, 87), Фальк (Лерагер, 79), Зека, Стаменич, Классон (Харальдссон, 80), Дарами (Мукайру, 73).
«Севилья» – Дмитрович, Кармона, Гудель, Салас, Теллес, Ракитич (Жордан, 67), Фернандо, Дилэйни (Гомес, 66), Иско (Янузай, 84), Ламела (Сусо, 73), Эн-Несири (Дольберг, 74).
Предупреждения: Дарами (11), Классон (58), Жордан (75), Стаменич (83), Кармона (90).
Турнирная таблица группы G:
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