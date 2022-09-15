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Лига Чемпионов
Ман Сити
14.09.2022, FT 2 : 1
Боруссия Д
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Лига чемпионов
15 сентября 2022, 02:34 | Обновлено 15 сентября 2022, 03:24
438
0

Ман Сити – Боруссия Д – 2:1. Шедевр Холанда. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов

15 сентября 2022, 02:34 | Обновлено 15 сентября 2022, 03:24
438
0
Ман Сити – Боруссия Д – 2:1. Шедевр Холанда. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Вчера, 14 сентября, состоялся матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Боруссией Дортмунд». Хозяева поля вырвали победу в последней 10-минутке.

Лига Чемпионов. 2-й тур

Группа G. 14 сентября

«Манчестер Сити» – «Боруссия Дортмунд» – 2:1

Голы: Беллингем, 56 – Стоунз, 80, Холанд, 84

ГОЛ! 0:1. Беллингем, 56

ГОЛ! 1:1. Стоунз, 80

ГОЛ! 2:1. Холанд, 84

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Ман Сити).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Джон Стоунс (Ман Сити).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Джуд Беллингем (Боруссия Д).
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Источник Sport.ua
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