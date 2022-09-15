Лига Чемпионов
14.09.2022, FT 2 : 1
Лига чемпионов15 сентября 2022, 02:34 | Обновлено 15 сентября 2022, 03:24
438
0
Ман Сити – Боруссия Д – 2:1. Шедевр Холанда. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов
15 сентября 2022, 02:34 | Обновлено 15 сентября 2022, 03:24
438
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Вчера, 14 сентября, состоялся матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Боруссией Дортмунд». Хозяева поля вырвали победу в последней 10-минутке.
Лига Чемпионов. 2-й тур
Группа G. 14 сентября
«Манчестер Сити» – «Боруссия Дортмунд» – 2:1
Голы: Беллингем, 56 – Стоунз, 80, Холанд, 84
ГОЛ! 0:1. Беллингем, 56
ГОЛ! 1:1. Стоунз, 80
ГОЛ! 2:1. Холанд, 84
События матча
84’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Ман Сити).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Джон Стоунс (Ман Сити).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Джуд Беллингем (Боруссия Д).
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