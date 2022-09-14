В среду, 14 сентября, в Манчестере на поле стадиона «Этихад», вместимостью 55 097 зрителей, состоится матч 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» примет «Боруссию» из Дортмунда. Стартовый свисток в матче прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Манчестер Сити

Коллектив испанского тренера Пепа Гвардиолы в 1-м туре Лиги чемпионов ударно посетил Севилью, где разобрался с местным одноименным клубом – 4:0. С крупной победой в активе «Сити» сразу же взлетел на 1 место в таблице группы G, опережая по дополнительным показателям дортмундскую «Боруссию», которая также стартовала с победы.

А вот в турнирной таблице текущего чемпионата Англии «Манчестер Сити» только второй. Он в шести матчах набрал 14 очков. Столько же и у «Тоттенхэма». Зато на один балл больше, чем у «горожан» и «шпор», имеет лондонский «Арсенал» - нынешний лидер АПЛ.

В своем крайнем матче в АПЛ подопечные Гвардиолы сыграли на выезде вничью с «Астон Виллой» - 1:1. А до этого у них была серия из двух побед – над «Ноттингемом» (6:0 дома) и «Кристал Пэлас» (4:2 также дома).

Особых кадровых проблем перед игрой у «Манчестер Сити» нет. Под вопросом лишь находится участие в игре Уокера и Ляпорта.

Боруссия Дортмунд

Команда Эдина Терзича в первой игре группового турнира Лиги чемпионов на своем поле разбила в пух и прах датский «Копенгаген» - 3:0. До 35-й минуты игры на табло сохранялись стартовые нули, а затем до перерыва «шмели» отличились дважды. До крупного свой перевес они довели на 83-й минуте.

Зато в своем крайнем поединке в немецкой Бундеслиге дортмундцы уже сами проиграли со счетом 0:3. Их в Лейпциге так озадачили местные «быки», которые, к слову, перед этим пережили тренерскую рокировку. Таким образом, «Боруссия» нынче в турнирной таблице немецкого чемпионата занимает 5-ю позицию с 12 пунктами после 6 игр. В пассиве у команды 2 поражения. До фиаско в матче с «РБ Лейпциг» дортмундцев на их поле 20 августа шокировал «Вердер» - 2:3. В 4-х других поединках «шмели» побеждали.

Сейчас в лазарете у «Боруссии» находятся Алле, Байно-Гиттенс, Дахуд, Кобель и Морей.

Ориентировочные составы

Манчестер Сити: Эдерсон – Канселу, Рубен Диаш, Аканджи, Гомес, Де Брюйне, Родри, Гюндоган, Бернарду Силва, Фоден, Холанд.

Боруссия Дортмунд: Майер – Менье, Хуммельс, Шлоттербек, Геррейро, Салих Озкан, Беллингем, Рейна, Ройс, Брандт, Модест.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке хозяева смогут доказать свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.22 по линии Parimatch.

14 сентября, среда