Манчестер Сити – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Обе команде на старте победили. Кто впервые оступится?
В среду, 14 сентября, в Манчестере на поле стадиона «Этихад», вместимостью 55 097 зрителей, состоится матч 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» примет «Боруссию» из Дортмунда. Стартовый свисток в матче прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Манчестер Сити
Коллектив испанского тренера Пепа Гвардиолы в 1-м туре Лиги чемпионов ударно посетил Севилью, где разобрался с местным одноименным клубом – 4:0. С крупной победой в активе «Сити» сразу же взлетел на 1 место в таблице группы G, опережая по дополнительным показателям дортмундскую «Боруссию», которая также стартовала с победы.
А вот в турнирной таблице текущего чемпионата Англии «Манчестер Сити» только второй. Он в шести матчах набрал 14 очков. Столько же и у «Тоттенхэма». Зато на один балл больше, чем у «горожан» и «шпор», имеет лондонский «Арсенал» - нынешний лидер АПЛ.
В своем крайнем матче в АПЛ подопечные Гвардиолы сыграли на выезде вничью с «Астон Виллой» - 1:1. А до этого у них была серия из двух побед – над «Ноттингемом» (6:0 дома) и «Кристал Пэлас» (4:2 также дома).
Особых кадровых проблем перед игрой у «Манчестер Сити» нет. Под вопросом лишь находится участие в игре Уокера и Ляпорта.
Боруссия Дортмунд
Команда Эдина Терзича в первой игре группового турнира Лиги чемпионов на своем поле разбила в пух и прах датский «Копенгаген» - 3:0. До 35-й минуты игры на табло сохранялись стартовые нули, а затем до перерыва «шмели» отличились дважды. До крупного свой перевес они довели на 83-й минуте.
Зато в своем крайнем поединке в немецкой Бундеслиге дортмундцы уже сами проиграли со счетом 0:3. Их в Лейпциге так озадачили местные «быки», которые, к слову, перед этим пережили тренерскую рокировку. Таким образом, «Боруссия» нынче в турнирной таблице немецкого чемпионата занимает 5-ю позицию с 12 пунктами после 6 игр. В пассиве у команды 2 поражения. До фиаско в матче с «РБ Лейпциг» дортмундцев на их поле 20 августа шокировал «Вердер» - 2:3. В 4-х других поединках «шмели» побеждали.
Сейчас в лазарете у «Боруссии» находятся Алле, Байно-Гиттенс, Дахуд, Кобель и Морей.
Ориентировочные составы
Манчестер Сити: Эдерсон – Канселу, Рубен Диаш, Аканджи, Гомес, Де Брюйне, Родри, Гюндоган, Бернарду Силва, Фоден, Холанд.
Боруссия Дортмунд: Майер – Менье, Хуммельс, Шлоттербек, Геррейро, Салих Озкан, Беллингем, Рейна, Ройс, Брандт, Модест.
Прогноз на противостояние
Мы считаем, что в предстоящем поединке хозяева смогут доказать свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.22 по линии Parimatch.
14 сентября, среда
|«Манчестер Сити» - «Боруссия» Дортмунд
|Манчестер. «Этихад». 22:00
|ТВ-трансляция – MEGOGO
|Прогноз Sport.ua – 2:0
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