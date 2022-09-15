ВИДЕО. Ибра-стайл! Невероятный победный гол Холанда за Ман Сити в ЛЧ
«Ман Сити» победил «Боруссию» Дортмунд за счет шедевра от норвежца
14 сентября состоялись заключительные поединки 2-го тура Лиги чемпионов.
«Ман Сити» победил «Боруссию» Дортмунд (2:1) за счет шедевра от форварда Эрлинга Холанда.
Норвежец забил невероятный победный гол ногой в высоком прыжке в стиле Златана Ибрагимовича. Красивейшую навесную передачу внешней стороной стопы сотворил Жоау Канселу.
Лига чемпионов 2022/23
2-й тур, 14 сентября
22:00 Манчестер Сити – Боруссия Д – 2:1
Голы: Стоунз, 80, Холанд, 84 – Беллингем, 56.
ВИДЕО. Ибра-стайл! Невероятный победный гол Холанда за Ман Сити в ЛЧ
События матча
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