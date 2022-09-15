Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Ибра-стайл! Невероятный победный гол Холанда за Ман Сити в ЛЧ
Лига Чемпионов
Ман Сити
14.09.2022, FT 2 : 1
Боруссия Д
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
15 сентября 2022, 01:15 | Обновлено 15 сентября 2022, 01:29
639
0

ВИДЕО. Ибра-стайл! Невероятный победный гол Холанда за Ман Сити в ЛЧ

«Ман Сити» победил «Боруссию» Дортмунд за счет шедевра от норвежца

15 сентября 2022, 01:15 | Обновлено 15 сентября 2022, 01:29
639
0
ВИДЕО. Ибра-стайл! Невероятный победный гол Холанда за Ман Сити в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

14 сентября состоялись заключительные поединки 2-го тура Лиги чемпионов.

«Ман Сити» победил «Боруссию» Дортмунд (2:1) за счет шедевра от форварда Эрлинга Холанда.

Норвежец забил невероятный победный гол ногой в высоком прыжке в стиле Златана Ибрагимовича. Красивейшую навесную передачу внешней стороной стопы сотворил Жоау Канселу.

Лига чемпионов 2022/23

2-й тур, 14 сентября

22:00 Манчестер Сити – Боруссия Д – 2:1

Голы: Стоунз, 80, Холанд, 84 – Беллингем, 56.

ВИДЕО. Ибра-стайл! Невероятный победный гол Холанда за Ман Сити в ЛЧ

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Ман Сити).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Джон Стоунс (Ман Сити).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Джуд Беллингем (Боруссия Д).
По теме:
Главный тренер Селтика: «Если б забили еще один гол, то победили бы Шахтер»
Валерий БОНДАРЬ: «Селтик оказался сильнее, чем РБ Лейпциг»
ЙОВИЧЕВИЧ: «Этот Селтик агрессивен в прессинге, не давал дышать вообще»
Боруссия Дортмунд Манчестер Сити Лига чемпионов Эрлинг Холанд Манчестер Сити - Боруссия Д видео голов и обзор выбор редакции Жоау Канселу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Socca. На ЧМ-2022 Украина уничтожила Аргентину со счетом 11:0!
Футбол | 14 сентября 2022, 21:00 2
Socca. На ЧМ-2022 Украина уничтожила Аргентину со счетом 11:0!
Socca. На ЧМ-2022 Украина уничтожила Аргентину со счетом 11:0!

Сине-желтые вышли в лидеры группы чемпионата мира в Будапеште

Евробаскет-2022. Польша сенсационно выбила Словению
Баскетбол | 14 сентября 2022, 23:35 6
Евробаскет-2022. Польша сенсационно выбила Словению
Евробаскет-2022. Польша сенсационно выбила Словению

Главный апсет турнира

ВИДЕО. Феноменальная скорость! Мудрик выиграл забег и сравнял счет
Футбол | 14.09.2022, 20:38
ВИДЕО. Феноменальная скорость! Мудрик выиграл забег и сравнял счет
ВИДЕО. Феноменальная скорость! Мудрик выиграл забег и сравнял счет
Валерий ГОРОДОВ: «Будем стараться победить»
Футбол | 15.09.2022, 01:22
Валерий ГОРОДОВ: «Будем стараться победить»
Валерий ГОРОДОВ: «Будем стараться победить»
ВИДЕО. Французский боксер отказался драться на 1-й секунде боя
Бокс | 14.09.2022, 05:29
ВИДЕО. Французский боксер отказался драться на 1-й секунде боя
ВИДЕО. Французский боксер отказался драться на 1-й секунде боя
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Успех или провал? Как Украина выступила на Евробаскете
Успех или провал? Как Украина выступила на Евробаскете
13.09.2022, 13:06 21
Баскетбол
Угловой на последней минуте. Украина упустила победу над Португалией на ЧМ
Угловой на последней минуте. Украина упустила победу над Португалией на ЧМ
13.09.2022, 15:55 1
Футбол
Возращение Ракицкого. Обыграл чемпионов, привез пенальти, стал худшим
Возращение Ракицкого. Обыграл чемпионов, привез пенальти, стал худшим
13.09.2022, 10:08 6
Футбол
Бущан перенес операцию. Динамо рассказало о сроках восстановления
Бущан перенес операцию. Динамо рассказало о сроках восстановления
13.09.2022, 19:16 1
Футбол
ФОТО. Чемпион US Open встречается с очаровательной испанской теннисисткой
ФОТО. Чемпион US Open встречается с очаровательной испанской теннисисткой
14.09.2022, 10:48
Теннис
«Занял место по праву». WBC объяснили высокий рейтинг Джошуа
«Занял место по праву». WBC объяснили высокий рейтинг Джошуа
14.09.2022, 14:40 5
Бокс
Шахтер – Селтик – 1:1. Ничья в Варшаве. Видео голов и обзор матча
Шахтер – Селтик – 1:1. Ничья в Варшаве. Видео голов и обзор матча
14.09.2022, 22:10 4
Футбол
Деонтей УАЙЛДЕР: «Промоутеры создали Джошуа. Купили ему пояса, Олимпиаду»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Промоутеры создали Джошуа. Купили ему пояса, Олимпиаду»
14.09.2022, 16:49 32
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности