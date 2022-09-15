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  4. Пеп ГВАРДИОЛА: «Мы были недостаточно хороши. Играли очень пассивно»
Лига чемпионов
15 сентября 2022, 02:55 |
11
0

Пеп ГВАРДИОЛА: «Мы были недостаточно хороши. Играли очень пассивно»

Главный тренер «горожан» прокомментировал победу своей команды над «Боруссией Д» во 2-м туре ЛЧ

15 сентября 2022, 02:55 |
11
0
Пеп ГВАРДИОЛА: «Мы были недостаточно хороши. Играли очень пассивно»
ФК Манчестер Сити. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал победу своих подопечных во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов против «Боруссии Д»:

«В последнее время для нас стали привычными волевые победы. Мне это не нравится. Сегодня мы играли не в тот футбол. Не было агрессии – только пассивность. Мы сменили ритм вместе с Филом Фоденом, Бернарду Силвой и Хулианом Альваресом. Тогда изменилась скорость игры, и мы забили два превосходных гола.

Джону Стоунзу хватило смелости на такой удар, и это круто. Его гол – необыкновенный. Я очень рад за Джона.

«Боруссия Д» – отличная команда. Мы об этом знали. А вот сами сегодня были недостаточно хороши. Круто иметь в качестве альтернативы Хулиана Альвареса и Эрлинга Холанда в штрафной площади. Как видите, это работает».

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Пеп Гвардиола Манчестер Сити Боруссия Дортмунд Манчестер Сити - Боруссия Д пресс-конференция
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Источник УЕФА
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