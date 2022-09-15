Пеп ГВАРДИОЛА: «Мы были недостаточно хороши. Играли очень пассивно»
Главный тренер «горожан» прокомментировал победу своей команды над «Боруссией Д» во 2-м туре ЛЧ
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал победу своих подопечных во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов против «Боруссии Д»:
«В последнее время для нас стали привычными волевые победы. Мне это не нравится. Сегодня мы играли не в тот футбол. Не было агрессии – только пассивность. Мы сменили ритм вместе с Филом Фоденом, Бернарду Силвой и Хулианом Альваресом. Тогда изменилась скорость игры, и мы забили два превосходных гола.
Джону Стоунзу хватило смелости на такой удар, и это круто. Его гол – необыкновенный. Я очень рад за Джона.
«Боруссия Д» – отличная команда. Мы об этом знали. А вот сами сегодня были недостаточно хороши. Круто иметь в качестве альтернативы Хулиана Альвареса и Эрлинга Холанда в штрафной площади. Как видите, это работает».
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