Пеп ГВАРДИОЛА: «Мы были недостаточно хороши. Играли очень пассивно»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал победу своих подопечных во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов против «Боруссии Д»:

«В последнее время для нас стали привычными волевые победы. Мне это не нравится. Сегодня мы играли не в тот футбол. Не было агрессии – только пассивность. Мы сменили ритм вместе с Филом Фоденом, Бернарду Силвой и Хулианом Альваресом. Тогда изменилась скорость игры, и мы забили два превосходных гола.

Джону Стоунзу хватило смелости на такой удар, и это круто. Его гол – необыкновенный. Я очень рад за Джона.

«Боруссия Д» – отличная команда. Мы об этом знали. А вот сами сегодня были недостаточно хороши. Круто иметь в качестве альтернативы Хулиана Альвареса и Эрлинга Холанда в штрафной площади. Как видите, это работает».