Чего ожидать от Руха в Юношеской Лиге УЕФА

Львовский «Рух» дебютирует в Юношеской Лиге УЕФА. Первым соперником «руховцев» будет чемпион Польши «Заглембе» Люблин. Противостояние состоит из двух поединков. Команды сыграют 14 сентября и 5 октября. Львовяне будут идти по сетке чемпионов и играть на вылет.

Скандальный выход в Юношескую Лигу УЕФА

Первая команда «Руха» пока не претендует на победу в УПЛ и не может обеспечить своей юношеской команде групповой турнир Юношеской Лиги УЕФА. Поэтому юношам нужно самим пробивать дорогу в турнир. Нужно становиться чемпионом Украины среди 19-летних и идти по сетке чемпионов.

Прошлый сезон не был доигран в Украине из-за войны. Состоялась только первая часть сезона. На основе которой команды получили свои места в еврокубках. Лидером после первой части юношеского сезона стало киевское «Динамо». Подопечные Игоря Костюка опережали «Шахтер» и «Рух», но у обоих конкурентов были игры в запасе. У «Шахтера» была одна игра, позволяющая догнать киевлян. «Рух» имел на три игры меньше и отставал от лидера на пять очков. Официально «руховцы» пропустили свои матчи из-за вспышки коронавируса, но ходили разговоры об участии в турнире в Валенсии.

Львовяне смогли получить решение от УАФ на проведение пропущенных матчей в конце мая и взяли на себя все расходы, чтобы сыграть в Польше против «Ингульца» и «Колоса». «Днепр-1» отказался играть, потому что команда в то время не собиралась. Одержав две победы, команда Виталия Пономарева вышла на первое место и получила право дебютировать в Юношеской Лиге УЕФА.

Есть некая рациональность в том, что команды должны провести одинаковое количество матчей. Но нужно также понимать, что соперники отнюдь не были готовы к этим матчам. «Ингулец» и «Колос» не могли оказывать никакого сопротивления, потому что как таковой подготовки не было. Собрали, кого смогли, и соответственно сыграли. «Рух» был в тонусе, потому что команда имела возможность тренироваться и не была расформированной. Если бы команды играли осенью, то не факт, что «руховцы» в обоих матчах так легко бы победили.

ФК Рух

Если уж так хотелось справедливости, то можно было провести мини-турнир между «Рухом», «Динамо» и «Шахтером», чтобы определить сильнейшую команду страны среди молодежи, а не играть против откровенно неготовых соперников. «Шахтер» благодаря первой команде получил прямую путевку в Юношескую Лигу УЕФА, поэтому не протестовал. Несогласия «Динамо» было очень мало.

В очном матче во время первой части прошлого сезона «Динамо» победило «Рух» во Львове - 2:1, а матч «руховцев» с «Шахтером» завершился вничью 0:0. Львовяне воспользовались тем, что соперники отдавали много сил в Юношеской Лиге УЕФА и теряли очки в других матчах.

Таланты «Руха»

Бесспорно, что Академия «Руха» - одна из лучших в стране. В системе команды хватает талантливых игроков. На уровне юношеских сборных только команда U-17 пока не имеет игроков из «Руха».

Основным вратарем должен стать Юрий-Владимир Герета. В свои 19 лет он уже имеет опыт выступлений в УПЛ. В позапрошлом сезоне сыграл в гостях против «Зари». Вратарь также известен тем, что за ним следил «Ливерпуль». Последнее время у Гереты была тяжелая травма, от которой он только восстановился.

Должен стать одним из лидеров команды правый защитник Виталий Роман. Он очень здорово проявил себя в матчах за сборную Украины во время элит-раунда Евро U-19 в Нидерландах. Роман обладает очень хорошими скоростными качествами и является фланговым защитником современного типа. После трансфера Алексея Сыча может претендовать на первую команду.

Марко Сапуга уже активно играет за первую команду в опорной зоне. Полузащитник с очень хорошей антропометрией, умением закрывать середину поля. Также себя с лучшей стороны проявил в составе сборной Украины U-19 прошлого созыва.

Также стоит отметить вингеров Илью Квасницу и Руслана Непейпиева. Это крылья атаки команды, дающие скорость, креатив и индивидуальное мастерство.

В остальном, у «Руха» очень много молодых футболистов, для которых это будет большой опыт участия в таких турнирах. Где команде не хватает хорошего забивного нападающего. В прошлом сезоне в чемпионате Ярослав Карабин забил 10 голов, но из-за возраста он не может играть в Юношеской Лиге УЕФА.

ФК Рух

Интересна персона тренера юношеской команды «Руха». Виталий Пономарев работал раньше арбитром. Обслуживал финал Кубка Украины между «Динамо» и «Шахтером» в 2008 году в качестве ассистента в бригаде Юрия Можаровского. Работал в системе львовских «Карпат», в любительском футболе. После чего с 2020 года работает в системе «Руха».

Могут дойти до 1/16 финала

В юношеской Лиге УЕФА клубы разделены на путь чемпионов и групповой этап. В первом играют на вылет команды, выигравшие молодежные чемпионаты, а во втором – происходит групповой этап, зеркальный матчам ЛЧ. В следующем году команды уже будут смешаны и сыграют друг против друга на стадии 1/16 финала.

«Рух» будет играть как победитель юношеского чемпионата Украины, поэтому осенью не сможет сыграть против «Барселоны», «Реала», «Баварии» или «Ман Сити». Все сильные команды сконцентрированы как раз на групповом этапе, что дает возможность «руховцам» рассчитывать на проход в 1/16 финала следующего года. Два круга осенью они пройти могут.

На пути чемпионов нет таких команд, которые нельзя обыгрывать. Желательно избегать матчей против «Црвены Звезды», АЗ, «Славии», «Нанта», возможно, «Хайдука». С чемпионами Армении, Албании, Люксембурга, Болгарии, Румынии можно играть и побеждать.

Первым соперником украинской команды стал чемпион Польши «Заглембе». Это типичная для Польши история, когда команда имеет мощную академию, но не имеет хорошей взрослой команды. Поэтому молодежь получает свои шансы во взрослом футболе очень быстро из-за желания засветить игрока, чтобы потом удачно продать. Сейчас из состава «Заглембе» в Юношескую Лигу УЕФА сразу 9 игроков заявлены за первую команду. Главным талантом является форвард Томаш Пенко. Очень хорошие вратари. Команда хорошо готова физически, играет в современный футбол.

«Руху» немного не повезло. На этой стадии были более слабые команды. Оба матча пройдут в Польше на поле соперника. Но все равно шансы у «Руха» неплохие. С «Заглембе» можно играть и побеждать. Ничего особенного в этой команде нет. Все будет зависеть от настроя украинской команды и веры в себя.

Матч «Рух» U-19 – «Заглембе» U-19 состоится в среду, 14 сентября. Начало в 18:00 по Киеву.