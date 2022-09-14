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14 сентября 2022, 09:09 | Обновлено 14 сентября 2022, 09:12
115
0

Рух U-19 – Заглембе U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 сентября в 18:00 поединок Юношеской лиги УЕФА

14 сентября 2022, 09:09 | Обновлено 14 сентября 2022, 09:12
115
0
Рух U-19 – Заглембе U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Рух Львов

​14 сентября в 18:00 проходит поединок Юношеской лиги УЕФА.

В плей-офф представителей лиг «Рух» Львов U-19 играет против польской команды «Заглембе» U-19.

Противостояние состоит из двух раундов. Ответный поединок пройдет 5 октября.

По договоренности сторон, команды проведут обе встречи на стадионе клуба «Заглембе» в городе Любин.

Рух U-19 – Заглембе U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча доступна на телеканала FC Rukh на MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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