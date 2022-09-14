Рух U-19 – Заглембе U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 14 сентября в 18:00 поединок Юношеской лиги УЕФА
14 сентября в 18:00 проходит поединок Юношеской лиги УЕФА.
В плей-офф представителей лиг «Рух» Львов U-19 играет против польской команды «Заглембе» U-19.
Противостояние состоит из двух раундов. Ответный поединок пройдет 5 октября.
По договоренности сторон, команды проведут обе встречи на стадионе клуба «Заглембе» в городе Любин.
Рух U-19 – Заглембе U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча доступна на телеканала FC Rukh на MEGOGO.
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