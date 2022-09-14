Socca. На ЧМ-2022 Украина уничтожила Аргентину со счетом 11:0!

14 сентября в 20:00 состоялся матч 4-го тура ЧМ-2022 по Socca в венгерском Будапеште, в котором играли сборные Украины и Аргентины.

Сборная Украины уничтожила соперника со счетом 11:0! Сине-желтые вышли в лидеры группы и в последнем матче группы 15 сентября сыграют против Англии.

Socca является разновидностью мини-футбола, отличаясь количеством игроков и размером поля. Матчи проходят в формате 6 на 6 игроков, два тайма по 20 минут.

Socca. ЧМ-2022

4-й тур. Группа F. 14 сентября

Украина – Аргентина – 11:0

Socca. ЧМ-2022. Календарь матчей группы F

10 сентября

21:00. Англия – Португалия – 4:1

11 сентября

12:00. Украина – Тунис – 11:1

– Тунис – 11:1 17:00. Англия – Аргентина – 3:2

12 сентября

16:00. Португалия – Тунис – 8:1

13 сентября

15:00. Португалия – Украина – 2:2

16:00. Аргентина – Тунис – 7:1

14 сентября

20:00. Украина – Аргентина – 11:0

– Аргентина – 11:0 21:00. Англия – Тунис

15 сентября