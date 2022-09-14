Socca. На ЧМ-2022 Украина уничтожила Аргентину со счетом 11:0!
Сине-желтые вышли в лидеры группы чемпионата мира в Будапеште
14 сентября в 20:00 состоялся матч 4-го тура ЧМ-2022 по Socca в венгерском Будапеште, в котором играли сборные Украины и Аргентины.
Сборная Украины уничтожила соперника со счетом 11:0! Сине-желтые вышли в лидеры группы и в последнем матче группы 15 сентября сыграют против Англии.
Socca является разновидностью мини-футбола, отличаясь количеством игроков и размером поля. Матчи проходят в формате 6 на 6 игроков, два тайма по 20 минут.
Socca. ЧМ-2022
4-й тур. Группа F. 14 сентября
Украина – Аргентина – 11:0
Socca. ЧМ-2022. Календарь матчей группы F
10 сентября
- 21:00. Англия – Португалия – 4:1
11 сентября
- 12:00. Украина – Тунис – 11:1
- 17:00. Англия – Аргентина – 3:2
12 сентября
- 16:00. Португалия – Тунис – 8:1
13 сентября
- 15:00. Португалия – Украина – 2:2
- 16:00. Аргентина – Тунис – 7:1
14 сентября
- 20:00. Украина – Аргентина – 11:0
- 21:00. Англия – Тунис
15 сентября
- 19:00. Англия – Украина
- 23:55. Португалия – Аргентина
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