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14 сентября 2022, 15:01 | Обновлено 14 сентября 2022, 15:10
1536
2

Юношеская лига УЕФА. Шахтер обыграл Селтик и лидирует в группе

Вторая победа в группе

14 сентября 2022, 15:01 | Обновлено 14 сентября 2022, 15:10
1536
2
Юношеская лига УЕФА. Шахтер обыграл Селтик и лидирует в группе
ФК Шахтер

Состоялся матч 2-го тура группы Юношеской Лиги УЕФА с участием «Шахтера» U-19.

Команда обыграла «Селтик» 2:1 благодаря голу Ющенко и автоголу Корра. Для юношеской команды «Шахтера» это вторая победа, в первом туре был обыгран «Лейпциг».

В следующем туре команда сыграет против «Реала», матч пройдет 5 октября.

Юношеская лига УЕФА. 2-й тур

Шахтер U-19 - Селтик U-19 2:1
Голы: Ющенко, 25, Корр, 55 (в свои ворота) - Брукс, 75

Шахтер: Твардовский, Чуйко, Савченко, Фарина, Булеза, Роспутько, Ющенко (Дрозд, 64), Лосенко (Огарков, 90+4), Сигеев, Глущенко (Пушкарев, 46), Погорелый

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Burevestnik
ну шо, чекаємо таке саме ввечері від основної команди !!!  
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+2
Андрей Сидоренко
Куда они потом пропадают после мрлодежки???
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0
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