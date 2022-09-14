Юношеская лига УЕФА. Шахтер обыграл Селтик и лидирует в группе

Состоялся матч 2-го тура группы Юношеской Лиги УЕФА с участием «Шахтера» U-19.

Команда обыграла «Селтик» 2:1 благодаря голу Ющенко и автоголу Корра. Для юношеской команды «Шахтера» это вторая победа, в первом туре был обыгран «Лейпциг».

В следующем туре команда сыграет против «Реала», матч пройдет 5 октября.

Юношеская лига УЕФА. 2-й тур

Шахтер U-19 - Селтик U-19 2:1

Голы: Ющенко, 25, Корр, 55 (в свои ворота) - Брукс, 75

Шахтер: Твардовский, Чуйко, Савченко, Фарина, Булеза, Роспутько, Ющенко (Дрозд, 64), Лосенко (Огарков, 90+4), Сигеев, Глущенко (Пушкарев, 46), Погорелый