Юношеская лига УЕФА. Шахтер обыграл Селтик и лидирует в группе
Вторая победа в группе
Состоялся матч 2-го тура группы Юношеской Лиги УЕФА с участием «Шахтера» U-19.
Команда обыграла «Селтик» 2:1 благодаря голу Ющенко и автоголу Корра. Для юношеской команды «Шахтера» это вторая победа, в первом туре был обыгран «Лейпциг».
В следующем туре команда сыграет против «Реала», матч пройдет 5 октября.
Юношеская лига УЕФА. 2-й тур
Шахтер U-19 - Селтик U-19 2:1
Голы: Ющенко, 25, Корр, 55 (в свои ворота) - Брукс, 75
Шахтер: Твардовский, Чуйко, Савченко, Фарина, Булеза, Роспутько, Ющенко (Дрозд, 64), Лосенко (Огарков, 90+4), Сигеев, Глущенко (Пушкарев, 46), Погорелый
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