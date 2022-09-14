Рух U-19 выиграл у Заглембе U-19 стартовый матч Юношеской лиги УЕФА

14 сентября в 18:00 прошел поединок Юношеской лиги УЕФА.

В плей-офф представителей лиг «Рух» Львов U-19 победил польскую команду «Заглембе» U-19 (1:0).

Единственный гол забил Руслан Непейпиев на 24-й минуте.

Противостояние состоит из двух раундов. Ответный поединок пройдет 5 октября. По договоренности сторон команды проводят обе встречи на стадионе клуба «Заглембе» в городе Любин.

Юношеская лига УЕФА

1-й раунд, первый матч

14 сентября, Любин (Польша)

Рух U-19 (Украина) – Заглембе U-19 (Польша) – 1:0

Гол: Непейпиев, 24

Удаление: Слюбик, 49.