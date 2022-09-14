Рух U-19 выиграл у Заглембе U-19 стартовый матч Юношеской лиги УЕФА
Единственный гол забил Руслан Непейпиев на 24-й минуте
14 сентября в 18:00 прошел поединок Юношеской лиги УЕФА.
В плей-офф представителей лиг «Рух» Львов U-19 победил польскую команду «Заглембе» U-19 (1:0).
Единственный гол забил Руслан Непейпиев на 24-й минуте.
Противостояние состоит из двух раундов. Ответный поединок пройдет 5 октября. По договоренности сторон команды проводят обе встречи на стадионе клуба «Заглембе» в городе Любин.
Юношеская лига УЕФА
1-й раунд, первый матч
14 сентября, Любин (Польша)
Рух U-19 (Украина) – Заглембе U-19 (Польша) – 1:0
Гол: Непейпиев, 24
Удаление: Слюбик, 49.
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