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14 сентября 2022, 20:23 | Обновлено 14 сентября 2022, 20:32
1872
0

Рух U-19 выиграл у Заглембе U-19 стартовый матч Юношеской лиги УЕФА

Единственный гол забил Руслан Непейпиев на 24-й минуте

14 сентября 2022, 20:23 | Обновлено 14 сентября 2022, 20:32
1872
0
Рух U-19 выиграл у Заглембе U-19 стартовый матч Юношеской лиги УЕФА
ФК Рух Львов

14 сентября в 18:00 прошел поединок Юношеской лиги УЕФА.

В плей-офф представителей лиг «Рух» Львов U-19 победил польскую команду «Заглембе» U-19 (1:0).

Единственный гол забил Руслан Непейпиев на 24-й минуте.

Противостояние состоит из двух раундов. Ответный поединок пройдет 5 октября. По договоренности сторон команды проводят обе встречи на стадионе клуба «Заглембе» в городе Любин.

Юношеская лига УЕФА

1-й раунд, первый матч

14 сентября, Любин (Польша)

Рух U-19 (Украина) – Заглембе U-19 (Польша) – 1:0

Гол: Непейпиев, 24

Удаление: Слюбик, 49.

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Заглембе Юношеская лига УЕФА Рух Львов Рух Львов U-19 Заглембе U-19 Рух - Заглембе Руслан Непейпиев
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Источник Sport.ua
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