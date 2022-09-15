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Лига чемпионов
15 сентября 2022, 00:35 | Обновлено 15 сентября 2022, 00:51
186
0

2-й тур ЛЧ. Шедевр Холанда, волевая победа ПСЖ, фиаско Ювентуса

14 сентября состоялись заключительные поединки 2-го тура Лиги чемпионов

15 сентября 2022, 00:35 | Обновлено 15 сентября 2022, 00:51
186
0
2-й тур ЛЧ. Шедевр Холанда, волевая победа ПСЖ, фиаско Ювентуса
Ман Сити. Эрлинг Холанд

14 сентября состоялись заключительные поединки 2-го тура Лиги чемпионов.

«Ман Сити» победил «Боруссию» Дортмунд (2:1) за счет шедевра от Эрлинга Холанда.

«ПСЖ» одержал волевую победу в гостях над «Маккаби» Хайфа (3:1)

«Ювентус» потерпел фиаско проиграв «Бенфике» (1:2)

Лига чемпионов 2022/23

2-й тур, 14 сентября

  • 19:45 Милан – Динамо Загреб – 3:1
  • 19:45 Шахтер – Селтик – 1:1
  • 22:00 Копенгаген – Севилья – 0:0
  • 22:00 Маккаби Хайфа – ПСЖ – 1:3
  • 22:00 Манчестер Сити – Боруссия Д – 2:1
  • 22:00 Реал Мадрид – РБ Лейпциг – 2:0
  • 22:00 Рейнджерс – Наполи – 0:3
  • 22:00 Челси – РБ Зальцбург – 1:1
  • 22:00 Ювентус – Бенфика – 1:2

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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