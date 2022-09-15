Лига чемпионов15 сентября 2022, 00:35 | Обновлено 15 сентября 2022, 00:51
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2-й тур ЛЧ. Шедевр Холанда, волевая победа ПСЖ, фиаско Ювентуса
14 сентября состоялись заключительные поединки 2-го тура Лиги чемпионов
15 сентября 2022, 00:35 | Обновлено 15 сентября 2022, 00:51
186
0
14 сентября состоялись заключительные поединки 2-го тура Лиги чемпионов.
«Ман Сити» победил «Боруссию» Дортмунд (2:1) за счет шедевра от Эрлинга Холанда.
«ПСЖ» одержал волевую победу в гостях над «Маккаби» Хайфа (3:1)
«Ювентус» потерпел фиаско проиграв «Бенфике» (1:2)
Лига чемпионов 2022/23
2-й тур, 14 сентября
- 19:45 Милан – Динамо Загреб – 3:1
- 19:45 Шахтер – Селтик – 1:1
- 22:00 Копенгаген – Севилья – 0:0
- 22:00 Маккаби Хайфа – ПСЖ – 1:3
- 22:00 Манчестер Сити – Боруссия Д – 2:1
- 22:00 Реал Мадрид – РБ Лейпциг – 2:0
- 22:00 Рейнджерс – Наполи – 0:3
- 22:00 Челси – РБ Зальцбург – 1:1
- 22:00 Ювентус – Бенфика – 1:2
Турнирная таблица
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