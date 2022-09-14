Турнирная таблица. Реал забил два гола РБ Лейпциг и опередил Шахтер

14 сентября состоялись матчи 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

Мадридский «Реал» дома победил немецкий «РБ Лейпциг» (2:0).

Оба мяча были забиты в концовке поединка, в последние 10 минут матча. Гол на 80-й минуте забил Федерико Вальверде, а на 90+1-й – точку поставил Марко Асенсио.

Для главного тренера «Реала» Карло Анчелотти это юбилейная 100-я победа в ЛЧ, больше только у Алекса Фергюсона (102 победы).

В турнирной таблице после двух туров у «галактикос» теперь 6 очков, а «горняки» имеют 4 балла.

Лига чемпионов 2022/23

Группа F. 2-й тур, 14 сентября

22:00. Реал Мадрид – РБ Лейпциг – 2:0

Голы: Вальверде, 80, Асенсио, 90+1

Реал: Куртуа, Карвахаль, Алаба (Менди, 81), Начо, Рюдигер, Тшуамени, Модрич (Кроос, 81), Камавинга (Асенсио, 64), Вальверде, Винисиус Жуниор (Себальос, 85), Родриго (Диас, 85)

РБ Лейпциг: Гулачи, Симакан (Хенрикс, 75), Орбан, Раум, Диалло, Айдара (Кампль, 75), Шлагер, Форсберг (Поульсен, 82), Вернер (Андре Силва, 82), Собослаи, Нкунку.

Предупреждения: Карвахаль, 84 – Айдара, 73, Нкунку, 82, Шлагер, 90+1.

Судья: Мариани (Италия)

Турнирная таблица