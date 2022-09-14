Турнирная таблица. Реал забил два гола РБ Лейпциг и опередил Шахтер
В турнирной таблице у «галактикос» теперь 6 очков, а «горняки» имеют 4 балла.
14 сентября состоялись матчи 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
Мадридский «Реал» дома победил немецкий «РБ Лейпциг» (2:0).
Оба мяча были забиты в концовке поединка, в последние 10 минут матча. Гол на 80-й минуте забил Федерико Вальверде, а на 90+1-й – точку поставил Марко Асенсио.
Для главного тренера «Реала» Карло Анчелотти это юбилейная 100-я победа в ЛЧ, больше только у Алекса Фергюсона (102 победы).
В турнирной таблице после двух туров у «галактикос» теперь 6 очков, а «горняки» имеют 4 балла.
Лига чемпионов 2022/23
Группа F. 2-й тур, 14 сентября
22:00. Реал Мадрид – РБ Лейпциг – 2:0
Голы: Вальверде, 80, Асенсио, 90+1
Реал: Куртуа, Карвахаль, Алаба (Менди, 81), Начо, Рюдигер, Тшуамени, Модрич (Кроос, 81), Камавинга (Асенсио, 64), Вальверде, Винисиус Жуниор (Себальос, 85), Родриго (Диас, 85)
РБ Лейпциг: Гулачи, Симакан (Хенрикс, 75), Орбан, Раум, Диалло, Айдара (Кампль, 75), Шлагер, Форсберг (Поульсен, 82), Вернер (Андре Силва, 82), Собослаи, Нкунку.
Предупреждения: Карвахаль, 84 – Айдара, 73, Нкунку, 82, Шлагер, 90+1.
Судья: Мариани (Италия)
Турнирная таблица
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