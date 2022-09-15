Лига чемпионов15 сентября 2022, 03:15 | Обновлено 15 сентября 2022, 03:23
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Реал – РБ Лейпциг – 2:0. Победа в последней 10-минутке. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов
15 сентября 2022, 03:15 | Обновлено 15 сентября 2022, 03:23
97
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Вчера, 14 сентября, состоялся матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Реалом» и «РБ Лейпцигом». Хозяева поля смогли открыть счет только ближе к концу матча.
Лига Чемпионов. 2-й тур
Группа F. 14 сентября
«Реал» – «РБ Лейпциг» – 2:0
Голы: Вальверде, 80, Асенсио, 90+1
ГОЛ! 1:0. Вальверде, 80 мин.
ГОЛ! 2:0. Асенсио, 90+1 мин.
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