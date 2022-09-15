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Лига чемпионов
15 сентября 2022, 03:15 | Обновлено 15 сентября 2022, 03:23
97
0

Реал – РБ Лейпциг – 2:0. Победа в последней 10-минутке. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов

15 сентября 2022, 03:15 | Обновлено 15 сентября 2022, 03:23
97
0
Реал – РБ Лейпциг – 2:0. Победа в последней 10-минутке. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Реал

Вчера, 14 сентября, состоялся матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Реалом» и «РБ Лейпцигом». Хозяева поля смогли открыть счет только ближе к концу матча.

Лига Чемпионов. 2-й тур

Группа F. 14 сентября

«Реал» – «РБ Лейпциг» – 2:0

Голы: Вальверде, 80, Асенсио, 90+1

ГОЛ! 1:0. Вальверде, 80 мин.

ГОЛ! 2:0. Асенсио, 90+1 мин.

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Реал Мадрид РБ Лейпциг Реал - РБ Лейпциг видео голов и обзор Лига чемпионов
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Источник Sport.ua
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