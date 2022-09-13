Реал Мадрид

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14.09.2022 22:00 - : -
РБ Лейпциг
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Лига чемпионов
13 сентября 2022, 17:55 |
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0

Реал – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок соперников «Шахтера» по группе

13 сентября 2022, 17:55 |
98
0
Реал – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 14 сентября «Реал» во втором туре Лиги чемпионов в Мадриде примет «РБ Лейпциг». Матч начнется в 22:00 по Киеву – к тому моменту команды уже будут знать результат другого матча группы между «Шахтером» и «Селтиком».

«Реал»

Неделю назад «Реал» начал защиту титула в Лиге с чемпионов с уверенной и прогнозированной выездной победы над «Селтиком» - 3:0. И с кризисным «РБ Лейпциг» от команды Карло Анчелотти, конечно же, ждут уверенного успеха.

В уик-энд между матчами Лиги чемпионов «Реал» в матче Ла Лиги одержал еще одну разгромную победу – 4:1 над «Мальоркой» в Ла Лиге. Тем не менее, безоблачной жизнь «Реала» сейчас не назовешь – из-за травмы колена Анчелотти не может рассчитывать на лидера команды, Карима Бензема. Травмирован и защитник Эдер Милитао.

«РБ Лейпциг»

Состояние «РБ Лейпциг» все украинские любители футбола смогли увидеть неделю назад – немцы дома были разбиты обновленной версией «Шахтера» со счетом 4:1. «Быки» владели территориальным преимуществом, но не знали, что с ним делать, и при этом были очень уязвимыми к контратакам команды Игора Йовичевича.

Поражение от «Шахтера» было далеко не единственным провалом «РБ Лейпциг» на старте сезона, и на следующий день после того матча главный тренер Доменико Тедеско был уволен. Замену ему нашли довольно быстро – это Марко Розе.

Дебют у него получился феерическим – победа 3:0 над бывшим клубом, «Боруссией» Дортмунд. Конечно, говорить о том, что Розе за несколько дней решил все игровые проблемы «РБ Лейпциг», никто не будет – дело исключительно в психологической встряске. И хватит ли этого эффекта на матч с «Реалом» - большой вопрос.

Прогноз на противостояние

Несмотря на успех «РБ Лейпциг» в матче с «Боруссией», «Реал» по праву считается явным фаворитом предстоящего матча. Наша ставка не будет оригинальной – победа хозяев, коэффициент 1,57.

14 сентября, среда

«Реал» – «РБ Лейпциг»
Мадрид. Стадион «Сантьяго Бернабеу». 22:00
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис MEGOGO
Арбитр: Маурицио Мариани (Италия)
Прогноз Sport.ua – 2:0
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Источник Sport.ua
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