Ман Сити – Боруссия Д и другие матчи ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 13 сентября в 22:00 поединки 2-го тура Лиги чемпионов
14 сентября в 22:00 проходят матчи 2-го тура Лиги чемпионов.
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Видеотрансляцию поединков ЛЧ проводит видеосервис MEGOGO.
🏆 Лига чемпионов. 2-й тур, 14 сентября
- 19:45. Милан – Динамо Загреб – 3:1
- 19:45. Шахтер – Селтик – 1:1
- 22:00. Манчестер Сити – Боруссия Д
- 22:00. Копенгаген – Севилья
- 22:00. Маккаби Хайфа – ПСЖ
- 22:00. Реал Мадрид – РБ Лейпциг
- 22:00. Рейнджерс – Наполи
- 22:00. Челси – РБ Зальцбург
- 22:00. Ювентус – Бенфика
22:00. Манчестер Сити – Боруссия Дортмунд
Норвежский форвард хозяев поля Эрлинг Холанд играет против своего бывшего клуба.
22:00. Копенгаген – Севилья
22:00. Маккаби Хайфа – ПСЖ
22:00. Реал Мадрид – РБ Лейпциг
22:00. Рейнджерс – Наполи
22:00. Челси – РБ Зальцбург
22:00. Ювентус – Бенфика
19:45. Милан – Динамо Загреб
События матча
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