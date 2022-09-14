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Лига чемпионов
14 сентября 2022, 22:00 | Обновлено 14 сентября 2022, 22:14
2935
0

Ман Сити – Боруссия Д и другие матчи ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 сентября в 22:00 поединки 2-го тура Лиги чемпионов

14 сентября 2022, 22:00 | Обновлено 14 сентября 2022, 22:14
2935
0
Ман Сити – Боруссия Д и другие матчи ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Ман Сити. Эрлинг Холанд

14 сентября в 22:00 проходят матчи 2-го тура Лиги чемпионов.

  • Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию поединков ЛЧ проводит видеосервис MEGOGO.

🏆 Лига чемпионов. 2-й тур, 14 сентября

  • 19:45. Милан – Динамо Загреб – 3:1
  • 19:45. Шахтер – Селтик – 1:1
  • 22:00. Манчестер Сити – Боруссия Д
  • 22:00. Копенгаген – Севилья
  • 22:00. Маккаби Хайфа – ПСЖ
  • 22:00. Реал Мадрид – РБ Лейпциг
  • 22:00. Рейнджерс – Наполи
  • 22:00. Челси – РБ Зальцбург
  • 22:00. Ювентус – Бенфика

22:00. Манчестер Сити – Боруссия Дортмунд

Норвежский форвард хозяев поля Эрлинг Холанд играет против своего бывшего клуба.

22:00. Копенгаген – Севилья

22:00. Маккаби Хайфа – ПСЖ

22:00. Реал Мадрид – РБ Лейпциг

22:00. Рейнджерс – Наполи

22:00. Челси – РБ Зальцбург

22:00. Ювентус – Бенфика

19:45. Милан – Динамо Загреб

События матча

57’
ГОЛ ! Мяч забил Маттео Политано (Наполи).
56’
Джеймс Сэндс (Глазго Рейнджерс) получает красную карточку.
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Лига чемпионов смотреть онлайн Манчестер Сити - Боруссия Д Манчестер Сити Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанд Милан Динамо Загреб Копенгаген Севилья Маккаби Хайфа ПСЖ Реал - РБ Лейпциг Реал Мадрид РБ Лейпциг Глазго Рейнджерс Наполи Челси Ред Булл Зальцбург Ювентус Бенфика
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Источник Sport.ua
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