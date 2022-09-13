В среду, 14 сентября, в Турине на поле «Альянц Стэдиум», вместимостью 41 507 зрителей, состоится матч 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов, в котором «Ювентус» примет «Бенфику». Стартовый свисток в матче прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Ювентус

Туринцы в стартовом матче групповой стадии нынешней Лиги чемпионов нанесли визит парижскому «ПСЖ», и потерпели поражение со счетом 1:2. Таким образом, команда Массимилиано Аллегри в настоящий момент делит в таблице группы H 3-4 места с «Маккаби» из Хайфы, у которого также ноль набранных пунктов.

В свою очередь, в турнирной таблице чемпионата Италии «старая синьора» идет на 8 месте с 10 очками. В шести поединках «бело-черные» добились двух побед при четырех ничьих. В минувший уик-энд (11 сентября) «Ювентус» на своем поле довольствовался миром в соперничестве с «Салернитаной» - 2:2. Игра ознаменовалась тремя удалениями (два – у туринцев, одно – у гостей), а также тем, что подопечным Аллерги пришлось отыгрываться со счета 0:2.

В игре с «Бенфикой» партнерам не помогут Аке, Кайо Жорже, Кьеза, Петерс и Погба, находящиеся в клубном лазарете.

Бенфика

«Орлы» Лиссабона старт в Лиге чемпионов этого сезона взяли с домашней победы над «Маккаби» из Хайфы – 2:0. Набрав три очка, «Бенфика» вышла на первое место в квартете Н, опережая «ПСЖ» по дополнительным показателям.

Хорошо идут дела у команды Роджера Шмидта и в чемпионате Португалии. Она является единоличным лидером кампании, имея после 6 сыгранных встреч максимальные 18 очков. «Бенфика» в национальном чемпионате-2022/2023 непобедима – 6 побед в шести играх. В крайнем матче (10 сентября) «орлы» на выезде обыграли «Фамаликан» со счетом 1:0.

В настоящий момент у «Бенфики» травмированы Жоау Виктор, Лукас Вериссиму, Морату и Тавареш. Они в Турине на поле не появятся.

Ориентировочные составы

Ювентус: Перин – Бремер, Бонуччи, Данило, Куадрадо, Маккенни, Паредес, Миретти, Костич, Влахович, Милик.

Бенфика: Влаходимос – Ба, Силва, Отаменди, Гримальдо, Флорентину, Фернандес, Нерес, Рафа Силва, Жоау Мариу, Рамос.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке гости смогут доказать свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 3.35 по линии Parimatch.

14 сентября, среда