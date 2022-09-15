Лига чемпионов15 сентября 2022, 04:01 | Обновлено 15 сентября 2022, 04:41
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Ювентус – Бенфика – 1:2. Аллегри аут? Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов
15 сентября 2022, 04:01 | Обновлено 15 сентября 2022, 04:41
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Вчера, 14 сентября, состоялся матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Бенфикой». Португальский клуб на выезде смог одержать победу со счетом 2:1.
Лига чемпионов. 2-й тур
Группа H. 14 сентября
«Ювентус» – «Бенфика» – 1:2
Голы: Милик, 4 – Жоау Мариу, 43, Нерес, 55
ГОЛ! 1:0. Милик, 4 мин.
ГОЛ! 1:1. Жоау Мариу, 43 мин.
ГОЛ! 1:2. Нерес, 55 мин.
События матча
55’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Нерес (Бенфика).
43’
ГОЛ ! С пенальти забил Жоау Мариу (Бенфика).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Аркадиуш Милик (Ювентус).
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