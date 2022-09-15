Ювентус – Бенфика – 1:2. Аллегри аут? Видео голов и обзор матча

Вчера, 14 сентября, состоялся матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Бенфикой». Португальский клуб на выезде смог одержать победу со счетом 2:1.

Лига чемпионов. 2-й тур

Группа H. 14 сентября

«Ювентус» – «Бенфика» – 1:2

Голы: Милик, 4 – Жоау Мариу, 43, Нерес, 55

ГОЛ! 1:0. Милик, 4 мин.

ГОЛ! 1:1. Жоау Мариу, 43 мин.

ГОЛ! 1:2. Нерес, 55 мин.