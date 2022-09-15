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Лига Чемпионов
Маккаби Хайфа
14.09.2022, FT 1 : 3
ПСЖ
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Лига чемпионов
15 сентября 2022, 00:15 | Обновлено 15 сентября 2022, 00:16
233
0

Группа Н. Ювентус дома проиграл Бенфике, победа ПСЖ

В квартете оформился дуэт лидеров

15 сентября 2022, 00:15 | Обновлено 15 сентября 2022, 00:16
233
0
Группа Н. Ювентус дома проиграл Бенфике, победа ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine

Во втором туре Лиги чемпионов «Бенфика», которая ранее не пустила в групповой этап Лиги чемпионов «Динамо» Киев, на выезде одержала волевую победу над «Ювентусом». В другом матче «ПСЖ» первым пропустил от «Маккаби» Хайфы, однако все же сумел одержать прогнозированную победу.

«Ювентус» - «Бенфика» - 1:2
Голы: 1:0 – 4 Милик, 1:1 – 43, пенальти Жоау Мариу, 1:2 – 55 Нерес.

«Ювентус» – Перин, Бонуччи, Данило, Бремер, Куадрадо (Де Шильо, 58), Костич (Кин, 70), Паредес, Маккенни, Миретти (Ди Мария, 58), Милик (Фаджоли, 70), Влахович.

«Бенфика» – Влаходимос, Ба, Отаменди, Антониу Силва, Гримальдо, Жоау Мариу (Дракслер, 86), Рафа Силва (Диогу Гонсалвеш, 86), Флорентину, Фернандес (Эурснес, 81), Нерес (Шикинью, 81), Гонсалу Рамуш (Муса, 81).
Предупреждения: Ба (26), Миретти (42), Перин (45), Жоау Мариу (45), Данило (59), Паредес (73), Флорентину (85).

«Маккаби» Хайфа – «ПСЖ» - 1:3
Голы: 1:0 – 24 Шери, 1:1 – 37 Месси, 1:2 – 69 Мбаппе, 1:3 – 88 Неймар.

«Маккаби» Хайфа – Коэн, Батубинсика, Голдберг, Сундгрен (Сек, 55), Корню (Тшибота, 90), Шери, Лави, Абу-Фани, Хазиза, Ацили (Давид, 76), Пьерро (Рукавица, 90).

«ПСЖ» – Доннарумма, Мукиеле (Хакими, 83), Рамос, Данилу Перейра, Маркиньос, Мендеш, Верратти, Витинья (Фабиан Руис, 74), Месси, Неймар (Солер, 90), Мбаппе.
Предупреждения: Ацили (49), Хазиза (60), Пьерро (77), Неймар (89).

Турнирная таблица группы Н:

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Источник Sport.ua
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