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  4. Месси установил новый рекорд Лиги чемпионов
Лига чемпионов
14 сентября 2022, 23:50 |
2635
0

Месси установил новый рекорд Лиги чемпионов

Аргентинец забивает в 18 сезонах подряд

14 сентября 2022, 23:50 |
2635
0
Месси установил новый рекорд Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Сегодня форвард «ПСЖ» Лионель Месси отличился голом в матче второго тура Лиги чемпионов против «Маккаби» Хайфа.

Это позволило аргентинцу установить новый рекорд турнира. Он забивает уже в 18 сезонах Лиги чемпионов подряд.

Его ближайший преследователь по этому показателю – французский форвард «Реала» Карим Бензема. Он забивает в 17 сезонах Лиги чемпионов подряд.

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Источник Sport.ua
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