Лига чемпионов14 сентября 2022, 23:50 |
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Месси установил новый рекорд Лиги чемпионов
Аргентинец забивает в 18 сезонах подряд
14 сентября 2022, 23:50 |
2635
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Сегодня форвард «ПСЖ» Лионель Месси отличился голом в матче второго тура Лиги чемпионов против «Маккаби» Хайфа.
Это позволило аргентинцу установить новый рекорд турнира. Он забивает уже в 18 сезонах Лиги чемпионов подряд.
Его ближайший преследователь по этому показателю – французский форвард «Реала» Карим Бензема. Он забивает в 17 сезонах Лиги чемпионов подряд.
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