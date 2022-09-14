Месси установил новый рекорд Лиги чемпионов

Сегодня форвард «ПСЖ» Лионель Месси отличился голом в матче второго тура Лиги чемпионов против «Маккаби» Хайфа.

Это позволило аргентинцу установить новый рекорд турнира. Он забивает уже в 18 сезонах Лиги чемпионов подряд.

Его ближайший преследователь по этому показателю – французский форвард «Реала» Карим Бензема. Он забивает в 17 сезонах Лиги чемпионов подряд.