Отомстила за одиночку. Костюк вышла в парный полуфинал в Словении

Украинская теннисистка Марта Костюк и ее напарница Тереза Мартинцова (Чехия) вышли в парный полуфинал на хардовом турнире серии WTA 250 в Портороже (Словения).

WTA 250 Порторож. Хард. 1/4 финала

Марта Костюк (Украина) / Тереза Мартинцова (Чехия) – Екатерина Александрова / Вивиан Хайзен (Германия) – 6:4, 7:6 (7:2)

Отметим, что в первом раунде одиночного разряда на этом турнире Марта уступила Александровой в трех сетах.

Для Екатерины это уже второе поражение подряд от украинских теннисисток – днем она проиграла Леси Цуренко в 1/8 финала одиночки.

Далее Костюк и Мартинцова сыграют либо с парой Хэрриет Дарт (Великобритания) / Александра Панова, либо с победительницами матча Андрея Клепач (Словения) / Лаура Зигемунд (Германия) – Нигина Абдураимова (Узбекистан) / Джоди Анна-Беррейдж (Великобритания).