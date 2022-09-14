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  4. Отомстила за одиночку. Костюк вышла в парный полуфинал в Словении
WTA
14 сентября 2022, 19:09 | Обновлено 14 сентября 2022, 19:14
399
1

Отомстила за одиночку. Костюк вышла в парный полуфинал в Словении

Марта вместе с Мартинцовой в двух сетах обыграла Александрову и Хайзен

14 сентября 2022, 19:09 | Обновлено 14 сентября 2022, 19:14
399
1
Отомстила за одиночку. Костюк вышла в парный полуфинал в Словении
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк и ее напарница Тереза Мартинцова (Чехия) вышли в парный полуфинал на хардовом турнире серии WTA 250 в Портороже (Словения).

WTA 250 Порторож. Хард. 1/4 финала

Марта Костюк (Украина) / Тереза Мартинцова (Чехия) – Екатерина Александрова / Вивиан Хайзен (Германия) – 6:4, 7:6 (7:2)

Отметим, что в первом раунде одиночного разряда на этом турнире Марта уступила Александровой в трех сетах.

Для Екатерины это уже второе поражение подряд от украинских теннисисток – днем она проиграла Леси Цуренко в 1/8 финала одиночки.

Далее Костюк и Мартинцова сыграют либо с парой Хэрриет Дарт (Великобритания) / Александра Панова, либо с победительницами матча Андрея Клепач (Словения) / Лаура Зигемунд (Германия) – Нигина Абдураимова (Узбекистан) / Джоди Анна-Беррейдж (Великобритания).

Getty Images/Global Images Ukraine. Тереза Мартинцова

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Тереза Мартинцова Марта Костюк WTA Порторож Екатерина Александрова Вивиан Хайзен
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Источник Sport.ua
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Александр Ад
Марта давай хоча б в парі в фінал!
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