WTA12 сентября 2022, 18:08 | Обновлено 12 сентября 2022, 18:40
576
5
Костюк проиграла пятой сеяной на старте турнира в Словении
Марта была близка к камбэку, но стабильности снова не хватило
12 сентября 2022, 18:08 | Обновлено 12 сентября 2022, 18:40
576
5
Украинская теннисистка Марта Костюк (№54 WTA) завершила выступления на турнире WTA 250 в Портороже.
В первом круге украинка проиграла пятой сеяной Екатерине Александровой (№24 WTA).
Порторож. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Екатерина Александрова – 6:7(5), 7:5, 5:7
Это была вторая встреча теннисисток, украинка снова проиграла.
В следующем круге Александрова сразится против Леси Цуренко (№92 WTA) или Елены-Габриэлы Русе (№96 WTA).
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Комментарии 5
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Как так можно подавать в ключевой момент игры, подает на матч и не одной первой подачи, подает, что бы остаться в игре, тоже самое. С такой игрой ей нечего крупного не светит.
Черговий виграний матч блискуче просрано через провали на важливих м'ячах. Нічого не змінюється.
Мабуть немає таких слів, щоб передати відчуття вболівальників в кінці матчу не рахуючи матюків
Чотирнадцять подвійних у суперниці, одинадцять нереалізованних брейк-поінтів, на тайм-брейку чухонка робила все для того щоб Марта виграла, але... В осадку, замість закривати гру 2-0, ганебна поразка.
молодець Марта боролася до кінця.но трохи не вистачило на жаль
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