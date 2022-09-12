Костюк проиграла пятой сеяной на старте турнира в Словении

Украинская теннисистка Марта Костюк (№54 WTA) завершила выступления на турнире WTA 250 в Портороже.

В первом круге украинка проиграла пятой сеяной Екатерине Александровой (№24 WTA).

Порторож. Первый круг

Марта Костюк (Украина) – Екатерина Александрова – 6:7(5), 7:5, 5:7

Это была вторая встреча теннисисток, украинка снова проиграла.

В следующем круге Александрова сразится против Леси Цуренко (№92 WTA) или Елены-Габриэлы Русе (№96 WTA).