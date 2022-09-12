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WTA
12 сентября 2022, 18:08 | Обновлено 12 сентября 2022, 18:40
576
5

Костюк проиграла пятой сеяной на старте турнира в Словении

Марта была близка к камбэку, но стабильности снова не хватило

12 сентября 2022, 18:08 | Обновлено 12 сентября 2022, 18:40
576
5
Костюк проиграла пятой сеяной на старте турнира в Словении
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№54 WTA) завершила выступления на турнире WTA 250 в Портороже.

В первом круге украинка проиграла пятой сеяной Екатерине Александровой (№24 WTA).

Порторож. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Екатерина Александрова – 6:7(5), 7:5, 5:7

Это была вторая встреча теннисисток, украинка снова проиграла.

В следующем круге Александрова сразится против Леси Цуренко (№92 WTA) или Елены-Габриэлы Русе (№96 WTA).

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Марта Костюк Екатерина Александрова WTA Порторож
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Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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Santk86
Как так можно подавать в ключевой момент игры, подает на матч и не одной первой подачи, подает, что бы остаться в игре, тоже самое. С такой игрой ей  нечего крупного не светит.  
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+5
Stanislav Matusevych
Черговий виграний матч блискуче просрано через провали на важливих м'ячах. Нічого не змінюється.
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+5
sirjoga
Мабуть немає таких слів, щоб передати відчуття вболівальників в кінці матчу не рахуючи матюків
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+4
Александр Науменко
Чотирнадцять подвійних у суперниці, одинадцять нереалізованних брейк-поінтів, на тайм-брейку чухонка робила все для того щоб Марта виграла, але... В осадку, замість закривати гру 2-0, ганебна поразка.
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+2
Александр Ад
молодець Марта боролася до кінця.но трохи не вистачило на жаль
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-3
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