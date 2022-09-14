За себя и за Марту. Цуренко обыграла Александрову на турнире в Словении

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№92 WTA) продолжила побеждать на турнире WTA 250 в Портороже.

Во втором круге украинка переиграла пятую сеяную Екатерину Александрову (№24 WTA).

Порторож. Второй круг

Леся Цуренко (Украина) – Екатерина Александрова – 7:5, 7:6(5)

Отметим, что на матчболе Александрова допустила свою единственную двойную ошибку во втором сете.

Это была четвертая встреча теннисисток, Леся выиграли все очные матчи.

В следующем круге Цуренко сразится против Терезы Мартинцовой (№66 WTA) или Елены Рыбакиной (№25 WTA).

В первом раунде Александрова обыграла Марту Костюк.