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  4. За себя и за Марту. Цуренко обыграла Александрову на турнире в Словении
WTA
14 сентября 2022, 14:37 | Обновлено 14 сентября 2022, 14:43
557
3

За себя и за Марту. Цуренко обыграла Александрову на турнире в Словении

Леся в четвертый раз в карьере одолела эту соперницу, ни разу не проиграв

14 сентября 2022, 14:37 | Обновлено 14 сентября 2022, 14:43
557
3
За себя и за Марту. Цуренко обыграла Александрову на турнире в Словении
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№92 WTA) продолжила побеждать на турнире WTA 250 в Портороже.

Во втором круге украинка переиграла пятую сеяную Екатерину Александрову (№24 WTA).

Порторож. Второй круг
Леся Цуренко (Украина) – Екатерина Александрова – 7:5, 7:6(5)

Отметим, что на матчболе Александрова допустила свою единственную двойную ошибку во втором сете.

Это была четвертая встреча теннисисток, Леся выиграли все очные матчи.

В следующем круге Цуренко сразится против Терезы Мартинцовой (№66 WTA) или Елены Рыбакиной (№25 WTA).

В первом раунде Александрова обыграла Марту Костюк.

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Леся Цуренко WTA Порторож Екатерина Александрова
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Источник Sport.ua
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Александр Науменко
Дотиснула, але до чого рукотискання.
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+3
aleks8-48
Леся умная,взрослая девушка,не раз доказывала,что настоящая патриотка и если она пожала руку Александровой,то значит так было нужно. Второй вариант-от радости,что не нужно играть третий сет,на который уже не было сил,не понимала,кто перед ней. В любом случае,Леся ещё раз доказала,что она боец и в оптимальном сосотоянии может выиграть у любой соперницы.
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0
maxno
Леся Молодец !!! Удачи И в следущих играх!!!
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0
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