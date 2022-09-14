За себя и за Марту. Цуренко обыграла Александрову на турнире в Словении
Леся в четвертый раз в карьере одолела эту соперницу, ни разу не проиграв
Украинская теннисистка Леся Цуренко (№92 WTA) продолжила побеждать на турнире WTA 250 в Портороже.
Во втором круге украинка переиграла пятую сеяную Екатерину Александрову (№24 WTA).
Порторож. Второй круг
Леся Цуренко (Украина) – Екатерина Александрова – 7:5, 7:6(5)
Отметим, что на матчболе Александрова допустила свою единственную двойную ошибку во втором сете.
Это была четвертая встреча теннисисток, Леся выиграли все очные матчи.
В следующем круге Цуренко сразится против Терезы Мартинцовой (№66 WTA) или Елены Рыбакиной (№25 WTA).
В первом раунде Александрова обыграла Марту Костюк.
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