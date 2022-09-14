Порядковый номер – 1000001. Почему у Шведа не получилось заиграть в Селтике

Три с половиной года назад, в конце января 2019-го, львовские «Карпаты» договорились о продаже своей главной на тот момент звезды – Марьяна Шведа – в шотландский «Селтик». За сделку «кельты» заплатили украинскому клубу 2 миллиона евро, но Швед не отбыл на Туманный Альбион немедленно, а доиграл сезон в составе родной команды.

Уже тогда, в момент осуществления сделки, возникали огромные сомнения относительно целесообразности переезда Шведа в Шотландию. И речь даже не о стилистических нестыковках в манере игры вингера и его новой команды, а в том, как прокомментировал трансфер украинца главный тренер шотландцев. На тот момент наставником «Селтика» был Брендан Роджерс – весьма уважаемый специалист, успевший поработать даже коучем «Ливерпуля».

«Не могу сказать, что много о нем (Шведе – прим. авт.) знаю, но то, что я видел, - это талант, который, вероятно, принесет пользу клубу в будущем», - сказал Роджерс. «У нас сейчас около миллиона вингеров в команде, и нам не нужен еще один, но Швед талантлив, и летом мы, вероятно, расстанемся с кем-то из нынешних вингеров, а он придет. Для клуба это возможность подписать молодого талантливого футболиста. Но речь не об игроке, который способен сразу помочь «Селтику». Повторюсь, я мало его видел, но знаю, что представители клуба за ним наблюдали».

Иными словами, не успев прибыть в «Селтик», Марьян Швед сразу же с легкой руки Роджерса получил статус вингера с порядковым номером 1000001. Согласитесь, сам этот факт уже обо многом говорил, но отменить трансфер после таких слов коуча шотландского гранда было невозможно, да и в «Карпатах», откровенно говоря, куда больше были заинтересованы в деньгах, чем в футболисте, пусть и редчайшей степени таланта.

В какой-то степени Шведу повезло. Уже в конце февраля 2019 года Брендан Роджерс покинул «Селтик», получив заманчивое предложение вернуться в английскую Премьер-лигу от «Лестера». Во главе команды «кельтов» сперва на правах исполняющего обязанности, а затем и на полноценной основе оказался Нил Леннон, которого утвердили в должности как раз в концовке сезона, когда «Селтик» выиграл свой восьмой кряду и 50-й в истории титул чемпиона Шотландии.

Getty Images/Global Images Ukraine

В мае Марьян отбыл в Шотландию, а спустя два месяца дебютировал за «Селтик» в квалификации Лиги чемпионов, когда вышел на замену во втором тайме поединка против эстонского «Нымме Калью». Примечательно, что украинцу потребовалось чуть более 20 минут игрового времени, чтобы записать на свой счет первое результативное действие в зелено-белой футболке «Селтика» - забитый мяч позволил шотландцам увезти победу из Таллинна со счетом 2:0.

Прекрасный старт позволял Шведу и всем его поклонникам надеяться на прекрасную карьеру в шотландской команде, тем более, что Леннон также лестно отозвался о возможностях своего новичка, не став, подобно Роджерсу, рассуждать на тему перебора вингеров и их очередности в списке претендентов для выхода на поле.

«Швед выглядел живо и забил отличный гол. Сегодня вечером он показал, на что способен. Это поможет ему чувствовать себя лучше, даст ему импульс уверенности, потому что нужно помнить, что он все еще очень молодой парень и оказался вдали от дома. Вы могли видеть, что этот гол значил для него», - заявил Леннон.

Но, вопреки ожиданиям, развития событий не последовало. Наставник «Селтика» просто не включал Шведа в стартовый состав, да и в заявке на поединки украинце на старте сезона в шотландском Премьершипе оказывался считанное число раз. Затем Марьян получил небольшое повреждение, а Леннон заявил прессе, что украинскому легионеру нужно подтянуть не только «физику», но и знание языка, без которого полноценной коммуникации между игроком и тренером, а также остальными членами команды, не существует.

«Швед немного расстроен, но ему просто нужно несколько ускорить темп подготовки. У Марьяна все еще идет период адаптации. Ему 21 год, он живет в новой стране, и плохо говорит по-английски. Мы знаем, что в наших руках хороший футболист, а потому в этом сезоне вы еще не раз увидите Шведа на поле», - заявил в конце августа 2019 года Леннон.

На самом деле, коуч «Селтика» сознательно или нет, но лукавил. В дальнейшем Швед лишь дважды появлялся на поле в стане шотландского гранда – в октябре вышел на замену на последние 15 минут в матче чемпионата против «Росс Каунти» (6:0), а в феврале 2020 года также объявился в концовке, но уже кубкового поединка против «Клайда» (3:0). Голевыми действиями за суммарно отведенные ему в этих двух матчах 20 минут Швед отличиться не смог, а в прессе, словно насмешка над стараниями игрока, появилась информация о том, что Леннон, дескать, приятно удивлен теми усилиями и прогрессом, которые украинец демонстрирует в тренировочном процессе. Удивлен, но в то же время уверен, что Швед не способен выдерживать интенсивность, с которой «Селтик» играет в чемпионате Шотландии. Собственно, из-за последнего Марьян и оказывался не только вне стартового состава, но и зачастую даже вне заявки на матчи «кельтов»…

Getty Images/Global Images Ukraine

В начале февраля 2020 года Леннон повторил в прессе свои прежние слова о том, что плохое владение английским языком делает Шведа игроком, который выпадает из команды. А вскоре «Селтик» принял решение об исключении украинца из клубной заявки на вторую часть сезона в еврокубках.

По сути, после этого и был поставлен «крест» на карьере Шведа на «Селтик Парк». Нил Леннон предоставил украинцу лишь 48 минут игрового времени в трех матчах, причем каждый раз выпуская Марьяна исключительно на замену. Игровые показатели и польза, которую мог дать команде Швед, похоже, оказались для наставника второстепенными, а на первый план Леннон выдвигал способность Марьяна полноценно влиться в коллектив. С языком у украинца действительно возникли серьезные проблемы, а потому его в целом очень добротная статистика (ключевые цифры в пересчете на 90 минут: точность передач – 91%; обводки / успешные – 11,3 / 67%; единоборства / выигранные– 41 / 46%) не сыграли для Леннона уже никакой роли в оценке возможностей и будущего игрока в «Селтике».

Швед, у которого ранее в карьере уже был за плечами неудачный легионерский опыт в «Севилье», невероятно рассчитывал на то, что период в «Селтике» окажется для него куда более удачным. Но в Шотландии Марьян столкнулся с суровыми легионерскими буднями, которые всерьез отличались от того, что он ранее видел в УПЛ. В Европе большинство наставников, особенно в командах-грандах своих лиг, не имеют желания, да и времени с возможностями «возиться» с талантливыми, но проблемными молодыми исполнителями. Именно поэтому в августе 2020 года «Селтик» согласился отпустить Шведа в аренду в бельгийский «Мехелен», где у Марьяна также очень быстро возникли проблемы и определенное недопонимание с тренером.

Что правда, Воутер Вранкен в «Мехелене» имел куда большую широту для маневров в работе с командой в целом и Шведом в частности. Это помогло Марьяну заиграть более-менее стабильно, после чего бельгийцы выкупили его контракт у «Селтика», окончательно завершив провальный шотландский этап в карьере украинца.

Сейчас, спустя два с небольшим года после отъезда с «Селтик Парк», Швед впервые получит шанс доказать шотландскому гранду, что в нем ошибочно не разглядели футболиста серьезного уровня и степени таланта. В первом туре группового этапа Лиги чемпионов Марьян уже успел нокаутировать двумя голами «Лейпциг», а теперь наверняка выйдет с удвоенной мотивацией на «Селтик». Жаль только, что Нила Леннона уже нет в стане «кельтов». Этот специалист ныне тренирует «Омонию» из Никосии, а так ведь нет сомнений, что перед встречей с ним Швед обязательно подучил бы пару фраз на английском, которые могли бы оказаться весьма уместными, особенно, если «Шахтер» с Марьяном в составе сумеет удачно сыграть против 53-кратного чемпиона Шотландии…