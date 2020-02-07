ОФИЦИАЛЬНО: Селтик исключил Шведа из заявки на Лигу Европы

Шотландский «Селтик» исключил 22-летнего украинского правого вингера Марьяна Шведа из заявки на матчи плей-офф Лиги Европы.
Ранее об этом заявил главный тренер клуба Нил Леннон.
Швед перешел в «Селтик» из львовских «Карпат» в январе 2019-го года за €2 миллиона. Сезон 2018/2019 Марьян доиграл в «Карпатах» на правах аренды, после чего присоединился к своей новой команде.
Но адаптация украинца в «Селтике» затянулась. В текущем сезоне Швед провел за шотландский клуб всего два матча во всех турнирах, где забил один гол.
В 1/16 финала Лиги Европы «Селтик» встретится с «Копенгагеном».
Источник — УЕФА
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Від нього ж не вимагалося робити переклади Шекспіра, або якусь специфічну технічну документацію.
Або повністю глупий, або ще більше ніж глупий
може "нашпіляється" і почне грати у футбол
може "нашпіляється" і почне грати у футбол
Від нього ж не вимагалося робити переклади Шекспіра, або якусь специфічну технічну документацію.
Або повністю глупий, або ще більше ніж глупий
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