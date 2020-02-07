ОФИЦИАЛЬНО: Селтик исключил Шведа из заявки на Лигу Европы

Адаптация украинского игрока в шотландском клубе затягивается

  • 07.02.2020 12:28
  • 2466 просмотров
  • 7 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО: Селтик исключил Шведа из заявки на Лигу Европы
© SNS Group. Марьян Швед

Шотландский «Селтик» исключил 22-летнего украинского правого вингера Марьяна Шведа из заявки на матчи плей-офф Лиги Европы.

Ранее об этом заявил главный тренер клуба Нил Леннон.

Швед перешел в «Селтик» из львовских «Карпат» в январе 2019-го года за €2 миллиона. Сезон 2018/2019 Марьян доиграл в «Карпатах» на правах аренды, после чего присоединился к своей новой команде.

Но адаптация украинца в «Селтике» затянулась. В текущем сезоне Швед провел за шотландский клуб всего два матча во всех турнирах, где забил один гол.

В 1/16 финала Лиги Европы «Селтик» встретится с «Копенгагеном».

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Источник — УЕФА

(13 голосов)

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Комментарии
    BobchuK
    online
      BobchuK, 07.02.2020 13:23
    0
    За 7-8 місяців, постійно перебуваючи в мовному середовищі не зміг вивчити мову , щоб спілкуватись з партнерами по команді ?
    Від нього ж не вимагалося робити переклади Шекспіра, або якусь специфічну технічну документацію.
    Або повністю глупий, або ще більше ніж глупий
    Ссылка
    Ростик Карпа
    online
      Ростик Карпа, 07.02.2020 13:14
    0
    DICTATOR_UA , 07.02.2020 13:11
    ай ем хеппі ту плей Селтік
    Вері матч
    Ссылка
    DICTATOR_UA
    online
      DICTATOR_UA , 07.02.2020 13:11
    +1
    Ростик Карпа, 07.02.2020 13:08
    Хелоу, май нейм іс швед! Кіїв іс зе кепітал оф грейт брітан
    ай ем хеппі ту плей Селтік
    Ссылка
    Ростик Карпа
    online
      Ростик Карпа, 07.02.2020 13:08
    0
    Хелоу, май нейм іс швед! Кіїв іс зе кепітал оф грейт брітан
    Ссылка
    Володимир Олійник
      Володимир Олійник, 07.02.2020 12:51
    +1
    іспанську не зміг вивчити,англійську також,а може інша причина?
    може "нашпіляється" і почне грати у футбол
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 07.02.2020 12:36
    +1
    после Селтика возвращаться в упл, в команду ниже Зари будет уже ступенью вниз.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 07.02.2020 12:35
    +1
    он как бы сам виноват, если действительно есть проблемы с английским, давно мог выучить.
    Ссылка
    DICTATOR_UA
    online
      DICTATOR_UA , 07.02.2020 13:11
    +1
    Ростик Карпа, 07.02.2020 13:08
    Хелоу, май нейм іс швед! Кіїв іс зе кепітал оф грейт брітан
    ай ем хеппі ту плей Селтік
    Ссылка
    Володимир Олійник
      Володимир Олійник, 07.02.2020 12:51
    +1
    іспанську не зміг вивчити,англійську також,а може інша причина?
    може "нашпіляється" і почне грати у футбол
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 07.02.2020 12:36
    +1
    после Селтика возвращаться в упл, в команду ниже Зари будет уже ступенью вниз.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 07.02.2020 12:35
    +1
    он как бы сам виноват, если действительно есть проблемы с английским, давно мог выучить.
    Ссылка
    BobchuK
    online
      BobchuK, 07.02.2020 13:23
    0
    За 7-8 місяців, постійно перебуваючи в мовному середовищі не зміг вивчити мову , щоб спілкуватись з партнерами по команді ?
    Від нього ж не вимагалося робити переклади Шекспіра, або якусь специфічну технічну документацію.
    Або повністю глупий, або ще більше ніж глупий
    Ссылка
    Ростик Карпа
    online
      Ростик Карпа, 07.02.2020 13:14
    0
    DICTATOR_UA , 07.02.2020 13:11
    ай ем хеппі ту плей Селтік
    Вері матч
    Ссылка
    Ростик Карпа
    online
      Ростик Карпа, 07.02.2020 13:08
    0
    Хелоу, май нейм іс швед! Кіїв іс зе кепітал оф грейт брітан
    Ссылка
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