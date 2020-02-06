Селтик исключит Шведа из заявки на Лигу Европы

Главный тренер «Селтика» Нил Леннон заявил, что, скорее всего, украинский полузащитник Марьян Швед не войдет в заявку команды на плей-офф Лиги Европы:

«Три новых футболиста войдут в заявку на Лигу Европы. Вероятно, мы исключим из нее Шведа».

В нынешнем сезоне на счету Шведа 2 матча за «Селтик», в которых он забил 1 гол. Украинец не появлялся на поле с 19 октября.

Ранее Леннон заявил, что у Шведа проблемы с английским языком.