Селтик исключит Шведа из заявки на Лигу Европы

Главный тренер «Селтика» Нил Леннон заявил, что, скорее всего, украинский полузащитник Марьян Швед не войдет в заявку команды на плей-офф Лиги Европы:
«Три новых футболиста войдут в заявку на Лигу Европы. Вероятно, мы исключим из нее Шведа».
В нынешнем сезоне на счету Шведа 2 матча за «Селтик», в которых он забил 1 гол. Украинец не появлялся на поле с 19 октября.
Ранее Леннон заявил, что у Шведа проблемы с английским языком.
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Источник — Daily Record
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Если глупость на первом месте ничего не изменишь.
Без коммуникаций ты просто пропадешь зарубежом
сам виноват
Леннон же чётко описал что и как : языка нет. Он не понимает ничерта. За столько лет НЕ В УКРАИНЕ он не выучил язык на бытовом ? Это бред!
Тикать ему успешно только в Карпаты... остальное очень даже под вопросом. Удачи в любом случае.
сам виноват
Леннон же чётко описал что и как : языка нет. Он не понимает ничерта. За столько лет НЕ В УКРАИНЕ он не выучил язык на бытовом ? Это бред!
Тикать ему успешно только в Карпаты... остальное очень даже под вопросом. Удачи в любом случае.
Если глупость на первом месте ничего не изменишь.
Без коммуникаций ты просто пропадешь зарубежом
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