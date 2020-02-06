Селтик исключит Шведа из заявки на Лигу Европы

Об этом сообщил главный тренер команды Нил Леннон

  • 06.02.2020 14:29
  • 3258 просмотров
  • 12 комментариев
Селтик исключит Шведа из заявки на Лигу Европы
© ФК Селтик. Марьян Швед

Главный тренер «Селтика» Нил Леннон заявил, что, скорее всего, украинский полузащитник Марьян Швед не войдет в заявку команды на плей-офф Лиги Европы:

«Три новых футболиста войдут в заявку на Лигу Европы. Вероятно, мы исключим из нее Шведа».

В нынешнем сезоне на счету Шведа 2 матча за «Селтик», в которых он забил 1 гол. Украинец не появлялся на поле с 19 октября.

Ранее Леннон заявил, что у Шведа проблемы с английским языком.

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Источник — Daily Record

(8 голосов)

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Комментарии
    korsun_skif
    online
      korsun_skif, 06.02.2020 16:02
    0
    Ой а сколько же пафоса было после перехода в Селтик. А на выхлопе то же, что и у большинства украинских футболистов. Странно только, что Швед ведь прекрасно знал как оно будет (благо был опыт с Севильей) и все равно пошел на все это.
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    Руслан Сиренко
      Руслан Сиренко, 06.02.2020 15:51
    0
    Валить нужно, все остальное то такое
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    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 06.02.2020 15:50
    -1
    В Россию может быть его? Там язык не надо учить
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    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 06.02.2020 15:50
    -1
    В Россию может быть его? Там язык не надо учить
    Ссылка
    Lucky Lucky
    online
      Lucky Lucky, 06.02.2020 15:14
    0
    Kevko, 06.02.2020 14:45
    Не выучить язык находясь столько времени в англоязычной среде и имея огромную профессиональную потребность в языке - это просто дебилизм!
    это жесть, за пол года в Украине можно неплохо апнуть уровень и достаточно уверенно говорить, а тем-более понимать. На альбионе уже должен абсолютно свободно владеть. Просто лентяй, другого объяснения нет.
    Ссылка
    vital
      vital, 06.02.2020 15:12
    0
    Після тривалого перебування в Іспанії і зараз у Шотландії молодий хлопець у принципі не може не вивчити хоча б на побутовому рівні іноземну мову. Хіба що він .... боксер, чи футболіст. Згадайте як у ТВ-квесті, коли хлопці розказували історії і треба було вгадати правда, чи брехня, як жартували 2 одноклубники з ВестХема з Ярмоленка, казали що він і так сидить поруч і нічого не розуміє
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 06.02.2020 15:05
    0
    Kevko, 06.02.2020 14:45
    Не выучить язык находясь столько времени в англоязычной среде и имея огромную профессиональную потребность в языке - это просто дебилизм!
    Все в руках человека.
    Если глупость на первом месте ничего не изменишь.
    Без коммуникаций ты просто пропадешь зарубежом
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 06.02.2020 15:00
    0
    ihor7003, 06.02.2020 14:37
    Шведу надо тикать из Селтика! Только не назад в Украину, а в Бельгию! У наших там неплохо получается
    В Бельгії також треба мову вчити, а судячи зі всього Шведу цього не дано. Тому тільки хардкор, тільки упл
    Ссылка
    Kevko
      Kevko, 06.02.2020 14:45
    +4
    Не выучить язык находясь столько времени в англоязычной среде и имея огромную профессиональную потребность в языке - это просто дебилизм!
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 06.02.2020 14:44
    +1
    еще один лентяй, который не осилил пиджин на бытовом уровне.
    сам виноват
    Ссылка
    Евгений Семыкин
      Евгений Семыкин, 06.02.2020 14:41
    +1
    ihor7003, 06.02.2020 14:37
    Шведу надо тикать из Селтика! Только не назад в Украину, а в Бельгию! У наших там неплохо получается
    Не так давно тикал из Севильи. Теперь Селтик.... Может проблема не в чемпах ? )
    Леннон же чётко описал что и как : языка нет. Он не понимает ничерта. За столько лет НЕ В УКРАИНЕ он не выучил язык на бытовом ? Это бред!
    Тикать ему успешно только в Карпаты... остальное очень даже под вопросом. Удачи в любом случае.
    Ссылка
    ihor7003
      ihor7003, 06.02.2020 14:37
    +1
    Шведу надо тикать из Селтика! Только не назад в Украину, а в Бельгию! У наших там неплохо получается
    Ссылка
    Kevko
      Kevko, 06.02.2020 14:45
    +4
    Не выучить язык находясь столько времени в англоязычной среде и имея огромную профессиональную потребность в языке - это просто дебилизм!
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 06.02.2020 14:44
    +1
    еще один лентяй, который не осилил пиджин на бытовом уровне.
    сам виноват
    Ссылка
    Евгений Семыкин
      Евгений Семыкин, 06.02.2020 14:41
    +1
    ihor7003, 06.02.2020 14:37
    Шведу надо тикать из Селтика! Только не назад в Украину, а в Бельгию! У наших там неплохо получается
    Не так давно тикал из Севильи. Теперь Селтик.... Может проблема не в чемпах ? )
    Леннон же чётко описал что и как : языка нет. Он не понимает ничерта. За столько лет НЕ В УКРАИНЕ он не выучил язык на бытовом ? Это бред!
    Тикать ему успешно только в Карпаты... остальное очень даже под вопросом. Удачи в любом случае.
    Ссылка
    ihor7003
      ihor7003, 06.02.2020 14:37
    +1
    Шведу надо тикать из Селтика! Только не назад в Украину, а в Бельгию! У наших там неплохо получается
    Ссылка
    korsun_skif
    online
      korsun_skif, 06.02.2020 16:02
    0
    Ой а сколько же пафоса было после перехода в Селтик. А на выхлопе то же, что и у большинства украинских футболистов. Странно только, что Швед ведь прекрасно знал как оно будет (благо был опыт с Севильей) и все равно пошел на все это.
    Ссылка
    Руслан Сиренко
    online
      Руслан Сиренко, 06.02.2020 15:51
    0
    Валить нужно, все остальное то такое
    Ссылка
    Lucky Lucky
    online
      Lucky Lucky, 06.02.2020 15:14
    0
    Kevko, 06.02.2020 14:45
    Не выучить язык находясь столько времени в англоязычной среде и имея огромную профессиональную потребность в языке - это просто дебилизм!
    это жесть, за пол года в Украине можно неплохо апнуть уровень и достаточно уверенно говорить, а тем-более понимать. На альбионе уже должен абсолютно свободно владеть. Просто лентяй, другого объяснения нет.
    Ссылка
    vital
      vital, 06.02.2020 15:12
    0
    Після тривалого перебування в Іспанії і зараз у Шотландії молодий хлопець у принципі не може не вивчити хоча б на побутовому рівні іноземну мову. Хіба що він .... боксер, чи футболіст. Згадайте як у ТВ-квесті, коли хлопці розказували історії і треба було вгадати правда, чи брехня, як жартували 2 одноклубники з ВестХема з Ярмоленка, казали що він і так сидить поруч і нічого не розуміє
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 06.02.2020 15:05
    0
    Kevko, 06.02.2020 14:45
    Не выучить язык находясь столько времени в англоязычной среде и имея огромную профессиональную потребность в языке - это просто дебилизм!
    Все в руках человека.
    Если глупость на первом месте ничего не изменишь.
    Без коммуникаций ты просто пропадешь зарубежом
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 06.02.2020 15:00
    0
    ihor7003, 06.02.2020 14:37
    Шведу надо тикать из Селтика! Только не назад в Украину, а в Бельгию! У наших там неплохо получается
    В Бельгії також треба мову вчити, а судячи зі всього Шведу цього не дано. Тому тільки хардкор, тільки упл
    Ссылка
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