Тренер Селтика: «Шведу сложно, ведь он плохо владеет английским»

Нил Леннон рассказал о сложной адаптации украинского футболиста

  • 06.02.2020 10:52
  • 956 просмотров
  • 5 комментариев
Тренер Селтика: «Шведу сложно, ведь он плохо владеет английским»
© Daily Record. Нил Леннон

Главный тренер «Селтика» Нил Леннон высказался об украинском форварде Марьяне Шведе, которого он не включил в заявку на матчи плей-офф Лиги Европы.

«Ему трудно из-за того, что он плохо владеет английским языком. На тренировках он не показывает уровень, что и остальные игроки. Он до сих пор очень талантливый парень, но ему нужно время на адаптацию», - сказал Леннон.

Напомним, что Швед перешел в «Селтик» летом 2019 года. Украинец сыграл за шотландский клуб только два матча и забил 1 мяч.

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Источник — ФК Селтик

(3 голоса)

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 06.02.2020 11:20
    0
    myroslavmail, 06.02.2020 11:14
    у нас багато бразильців і не збираються вчити мову, а якщо говорити про вільно-розмовляючих то таких і близько не намічається ... а їм давай мову англійську вчи
    зачем бразильцам учить мову? английский вообщет интернациональный язык, а на украинском даже не большая часть населения украины на нём разговаривает.
    Ссылка
    Maradona
      Maradona, 06.02.2020 11:17
    0
    Та що там та англійська - "камон, летс гоу плей" і побігли (ні в якому разі не в обіду Блохіну)))
    Скоріше з фізичних або інших причин.
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    myroslavmail
      myroslavmail, 06.02.2020 11:14
    -1
    у нас багато бразильців і не збираються вчити мову, а якщо говорити про вільно-розмовляючих то таких і близько не намічається ... а їм давай мову англійську вчи
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 06.02.2020 11:10
    0
    Он что тупой? Я с английским ещё в советском садике познакомился. А в школе даже был экзамен в 9-м классе...
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    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 06.02.2020 11:01
    +4
    ну и нахер вы его брали без знания английского
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 06.02.2020 11:01
    +4
    ну и нахер вы его брали без знания английского
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 06.02.2020 11:20
    0
    myroslavmail, 06.02.2020 11:14
    у нас багато бразильців і не збираються вчити мову, а якщо говорити про вільно-розмовляючих то таких і близько не намічається ... а їм давай мову англійську вчи
    зачем бразильцам учить мову? английский вообщет интернациональный язык, а на украинском даже не большая часть населения украины на нём разговаривает.
    Ссылка
    Maradona
      Maradona, 06.02.2020 11:17
    0
    Та що там та англійська - "камон, летс гоу плей" і побігли (ні в якому разі не в обіду Блохіну)))
    Скоріше з фізичних або інших причин.
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 06.02.2020 11:10
    0
    Он что тупой? Я с английским ещё в советском садике познакомился. А в школе даже был экзамен в 9-м классе...
    Ссылка
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