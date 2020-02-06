Тренер Селтика: «Шведу сложно, ведь он плохо владеет английским»

Главный тренер «Селтика» Нил Леннон высказался об украинском форварде Марьяне Шведе, которого он не включил в заявку на матчи плей-офф Лиги Европы.

«Ему трудно из-за того, что он плохо владеет английским языком. На тренировках он не показывает уровень, что и остальные игроки. Он до сих пор очень талантливый парень, но ему нужно время на адаптацию», - сказал Леннон.

Напомним, что Швед перешел в «Селтик» летом 2019 года. Украинец сыграл за шотландский клуб только два матча и забил 1 мяч.

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