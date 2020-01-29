ЦЫГАНЫК: «Карпаты должны Севилье 30% от суммы продажи Шведа в Селтик»

Отечественный журналист Игорь Цыганык поделился информацией о ситуации вокруг некоторых трансферных сделок львовских «Карпат», затронув, в частности, весьма нашумевший в свое время переход Марьяна Шведа в шотландский «Селтик».

«За полученные от трансферов деньги клуб какое-то время живет. Кому-то они отдают долги, кому-то – нет. Например, когда «Карпаты» забирали из «Севильи» Шведа, то пообещали, что с последующей продажи игрока 30% они переведут испанскому клубу. Насколько мне известно, Шведа продали в «Селтик» почти за 2 миллиона евро, и эти 30% так и не перечислили «Севилье». Сейчас «Карпаты» уже должны испанскому клубу. За Карраскаля деньги львовяне еще не получили, но все они, скорее всего, тоже пойдут «Севилье», - сказал Цыганык.

В текущем розыгрыше шотландской Премьер-лиги Марьян Швед провел всего один поединок за «Селтик», в котором вышел на замену на последние 15 минут.