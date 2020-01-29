ЦЫГАНЫК: «Карпаты должны Севилье 30% от суммы продажи Шведа в Селтик»

Львовский клуб накопил немало долгов по трансферам

  • 29.01.2020 18:40
  • 2356 просмотров
  • 5 комментариев
ЦЫГАНЫК: «Карпаты должны Севилье 30% от суммы продажи Шведа в Селтик»
© Youtube. Игорь Цыганык

Отечественный журналист Игорь Цыганык поделился информацией о ситуации вокруг некоторых трансферных сделок львовских «Карпат», затронув, в частности, весьма нашумевший в свое время переход Марьяна Шведа в шотландский «Селтик».

«За полученные от трансферов деньги клуб какое-то время живет. Кому-то они отдают долги, кому-то – нет. Например, когда «Карпаты» забирали из «Севильи» Шведа, то пообещали, что с последующей продажи игрока 30% они переведут испанскому клубу. Насколько мне известно, Шведа продали в «Селтик» почти за 2 миллиона евро, и эти 30% так и не перечислили «Севилье». Сейчас «Карпаты» уже должны испанскому клубу. За Карраскаля деньги львовяне еще не получили, но все они, скорее всего, тоже пойдут «Севилье», - сказал Цыганык.

В текущем розыгрыше шотландской Премьер-лиги Марьян Швед провел всего один поединок за «Селтик», в котором вышел на замену на последние 15 минут.

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Источник — YouTube

(12 голосов)

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Комментарии
    kerch30
      kerch30, 29.01.2020 20:15
    0
    Там все пох...й
    Ссылка
    Anna Remezovskaya
      Anna Remezovskaya, 29.01.2020 20:03
    0
    Короче не успеют расплатиться, а там глядишь опять шведа вернут
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 29.01.2020 19:21
    0
    То есть виновата Севилья)))
    Ссылка
    Владимир Пидвирный
    online
      Владимир Пидвирный, 29.01.2020 19:13
    +1
    Циганик скільки в тебе ще тієї гнилі і болота на цю команду. та завершуй вже, ти або провокатор, або виконуєш чиєсь замовлення.
    Ссылка
    PFCLviv
      PFCLviv, 29.01.2020 18:44
    -5
    Похоже і циганик вже на бритву грошей немає... Вівці банкроти!
    Можу пригостити найсмачнішим морозивом ЛІМО !
    Ссылка
    Владимир Пидвирный
    online
      Владимир Пидвирный, 29.01.2020 19:13
    +1
    Циганик скільки в тебе ще тієї гнилі і болота на цю команду. та завершуй вже, ти або провокатор, або виконуєш чиєсь замовлення.
    Ссылка
    kerch30
      kerch30, 29.01.2020 20:15
    0
    Там все пох...й
    Ссылка
    Anna Remezovskaya
      Anna Remezovskaya, 29.01.2020 20:03
    0
    Короче не успеют расплатиться, а там глядишь опять шведа вернут
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 29.01.2020 19:21
    0
    То есть виновата Севилья)))
    Ссылка
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