Легенда Шахтера оказался предателем, средний палец Бущана, Босния едет в рф
Главные новости за 9 сентября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 9 сентября.
1. Знаменитый игрок Шахтера и сборной Украины стал тренером клуба из питера
Геннадий Зубов и Анатолий Скирчук вошли в тренерский штаб команды «звезда»
2. ВИДЕО. Бущан показал средний палец болельщикам Фенербахче
Голкипер «Динамо» не церемонился с турецкими поклонниками «пыни»
3A. Босния планирует сыграть товарняк против сборной рф. В УЕФА не возражают
Товарищеский матч планируется провести в ноябре в стране-агрессоре
4A. Два вратаря и хавбек. Петраков заменил в сборной Украины Бущана и Шапаренко
Изменения в заявке перед Лигой наций
4B. Стал известен характер травмы Бущана
Голкипер может пропустить около месяца
4C. Порвал кресты. Стало известно, на сколько выбыл Шапаренко
Серьезная травма у 23-летнего полузащитника
5. Шокировали лидера. Рух эффектно одолел Зарю во Львове
Хет-трик Таллеса принес команде Леонида Кучука первые очки в сезоне
6A. Из-за смерти королевы УЕФА может перенести матч Шахтер – Селтик
Новая дата игры, в случае ее переноса, остается неизвестной
6B. ОФИЦИАЛЬНО. АПЛ перенесла все матчи недели из-за смерти королевы Елизаветы
Футбола в Великобритании на этой неделе не будет
7A. Они рубились 5 сетов. Стал известен второй финалист US Open 2022
Карлос Алькарас победил Фрэнсиса Тиафо и в финале сыграет с Каспером Руудом
7B. Новая первая ракетка? Рууд обыграл Хачанова на пути в финал US Open
Норвежский теннисист одержал победу в четырех сетах
8A. Грозный – о масштабной селекции, трансферах Конте и Хави в межсезонье
Вячеслав Грозный подводит итоги трансферного окна в Европе
8B. Грозный – о Холанде, трансферах Челси, Юве и Ливерпуля
Вячеслав Грозный – о топ-переходах летнего трансферного окна
9. Луческу – главный козырь Динамо, но он же может стать и ключевой слабостью
Акцентируем внимание на, возможно, главной проблеме киевлян в этом сезоне
10. Таблица коэффициентов УЕФА. Кроме победы Шахтера, ничего утешительного нет
«Шахтер» одержал победу, а «Динамо» и «Днепр-1» в мид-уик очков не набрали
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