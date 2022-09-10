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Другие новости
10 сентября 2022, 08:40 | Обновлено 10 сентября 2022, 09:01
1826
1

Легенда Шахтера оказался предателем, средний палец Бущана, Босния едет в рф

Главные новости за 9 сентября на Sport.ua

10 сентября 2022, 08:40 | Обновлено 10 сентября 2022, 09:01
1826
1
Легенда Шахтера оказался предателем, средний палец Бущана, Босния едет в рф
ФК Шахтер. Геннадий Зубов

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 9 сентября.

1. Знаменитый игрок Шахтера и сборной Украины стал тренером клуба из питера
Геннадий Зубов и Анатолий Скирчук вошли в тренерский штаб команды «звезда»

2. ВИДЕО. Бущан показал средний палец болельщикам Фенербахче
Голкипер «Динамо» не церемонился с турецкими поклонниками «пыни»

3A. Босния планирует сыграть товарняк против сборной рф. В УЕФА не возражают
Товарищеский матч планируется провести в ноябре в стране-агрессоре

4A. Два вратаря и хавбек. Петраков заменил в сборной Украины Бущана и Шапаренко
Изменения в заявке перед Лигой наций

4B. Стал известен характер травмы Бущана
Голкипер может пропустить около месяца

4C. Порвал кресты. Стало известно, на сколько выбыл Шапаренко
Серьезная травма у 23-летнего полузащитника

5. Шокировали лидера. Рух эффектно одолел Зарю во Львове
Хет-трик Таллеса принес команде Леонида Кучука первые очки в сезоне

6A. Из-за смерти королевы УЕФА может перенести матч Шахтер – Селтик
Новая дата игры, в случае ее переноса, остается неизвестной

6B. ОФИЦИАЛЬНО. АПЛ перенесла все матчи недели из-за смерти королевы Елизаветы
Футбола в Великобритании на этой неделе не будет

7A. Они рубились 5 сетов. Стал известен второй финалист US Open 2022
Карлос Алькарас победил Фрэнсиса Тиафо и в финале сыграет с Каспером Руудом

7B. Новая первая ракетка? Рууд обыграл Хачанова на пути в финал US Open
Норвежский теннисист одержал победу в четырех сетах

8A. Грозный – о масштабной селекции, трансферах Конте и Хави в межсезонье
Вячеслав Грозный подводит итоги трансферного окна в Европе

8B. Грозный – о Холанде, трансферах Челси, Юве и Ливерпуля
Вячеслав Грозный – о топ-переходах летнего трансферного окна

9. Луческу – главный козырь Динамо, но он же может стать и ключевой слабостью
Акцентируем внимание на, возможно, главной проблеме киевлян в этом сезоне

10. Таблица коэффициентов УЕФА. Кроме победы Шахтера, ничего утешительного нет
«Шахтер» одержал победу, а «Динамо» и «Днепр-1» в мид-уик очков не набрали

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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mayakovskiy1
Гена умом никогда не отличался. Любит накатить, а уж что-то а с водочкой в рахе проблем нет
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