Легенда Шахтера оказался предателем, средний палец Бущана, Босния едет в рф

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 9 сентября.

1. Знаменитый игрок Шахтера и сборной Украины стал тренером клуба из питера

Геннадий Зубов и Анатолий Скирчук вошли в тренерский штаб команды «звезда»

2. ВИДЕО. Бущан показал средний палец болельщикам Фенербахче

Голкипер «Динамо» не церемонился с турецкими поклонниками «пыни»

3A. Босния планирует сыграть товарняк против сборной рф. В УЕФА не возражают

Товарищеский матч планируется провести в ноябре в стране-агрессоре

4A. Два вратаря и хавбек. Петраков заменил в сборной Украины Бущана и Шапаренко

Изменения в заявке перед Лигой наций

4B. Стал известен характер травмы Бущана

Голкипер может пропустить около месяца

4C. Порвал кресты. Стало известно, на сколько выбыл Шапаренко

Серьезная травма у 23-летнего полузащитника

5. Шокировали лидера. Рух эффектно одолел Зарю во Львове

Хет-трик Таллеса принес команде Леонида Кучука первые очки в сезоне

6A. Из-за смерти королевы УЕФА может перенести матч Шахтер – Селтик

Новая дата игры, в случае ее переноса, остается неизвестной

6B. ОФИЦИАЛЬНО. АПЛ перенесла все матчи недели из-за смерти королевы Елизаветы

Футбола в Великобритании на этой неделе не будет

7A. Они рубились 5 сетов. Стал известен второй финалист US Open 2022

Карлос Алькарас победил Фрэнсиса Тиафо и в финале сыграет с Каспером Руудом

7B. Новая первая ракетка? Рууд обыграл Хачанова на пути в финал US Open

Норвежский теннисист одержал победу в четырех сетах

8A. Грозный – о масштабной селекции, трансферах Конте и Хави в межсезонье

Вячеслав Грозный подводит итоги трансферного окна в Европе

8B. Грозный – о Холанде, трансферах Челси, Юве и Ливерпуля

Вячеслав Грозный – о топ-переходах летнего трансферного окна

9. Луческу – главный козырь Динамо, но он же может стать и ключевой слабостью

Акцентируем внимание на, возможно, главной проблеме киевлян в этом сезоне

10. Таблица коэффициентов УЕФА. Кроме победы Шахтера, ничего утешительного нет

«Шахтер» одержал победу, а «Динамо» и «Днепр-1» в мид-уик очков не набрали