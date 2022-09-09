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  4. ВИДЕО. Бущан показал средний палец болельщикам Фенербахче
Лига Европы
09 сентября 2022, 15:15 | Обновлено 09 сентября 2022, 15:16
2736
4

ВИДЕО. Бущан показал средний палец болельщикам Фенербахче

Голкипер «Динамо» не церемонился с турецкими поклонниками «пыни»

09 сентября 2022, 15:15 | Обновлено 09 сентября 2022, 15:16
2736
4
ВИДЕО. Бущан показал средний палец болельщикам Фенербахче
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Бущан

После завершения поединка 1-го тура группового раунда Лиги Европы «Фенербахче» – «Динамо» (2:1) произошел скандальный эпизод.

Вратарь киевлян Георгий Бущан показал фанатам стамбульского клуба средний палец.

Напомним, перед игрой в сети появились фото, на которых фанаты «Фенербахче» были одеты в маски российского диктатора владимира путина.

После поединка стало известно, что Бущан рискует пропустить месяц из-за травмы колена.

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Георгий Бущан Динамо Киев Фенербахче Лига Европы Фенербахче - Динамо
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Источник Sport.ua
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Serhii P.
Правильно зробив, гімно, а не люди
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+10
Pavel_i_CO
Красава Жора. Пусть все любители фэнэрбахче высосут
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+3
der_MaiStier
Прямо у маски #уйла на гібонах. Молодець !
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+1
Calm
Правильно зробив! 
Хоч Бущан і досить вихований хлопець.... Мабуть дістали гієни ці
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0
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