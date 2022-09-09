ВИДЕО. Бущан показал средний палец болельщикам Фенербахче

После завершения поединка 1-го тура группового раунда Лиги Европы «Фенербахче» – «Динамо» (2:1) произошел скандальный эпизод.

Вратарь киевлян Георгий Бущан показал фанатам стамбульского клуба средний палец.

Напомним, перед игрой в сети появились фото, на которых фанаты «Фенербахче» были одеты в маски российского диктатора владимира путина.

После поединка стало известно, что Бущан рискует пропустить месяц из-за травмы колена.