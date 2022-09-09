ВИДЕО. Бущан показал средний палец болельщикам Фенербахче
Голкипер «Динамо» не церемонился с турецкими поклонниками «пыни»
После завершения поединка 1-го тура группового раунда Лиги Европы «Фенербахче» – «Динамо» (2:1) произошел скандальный эпизод.
Вратарь киевлян Георгий Бущан показал фанатам стамбульского клуба средний палец.
Напомним, перед игрой в сети появились фото, на которых фанаты «Фенербахче» были одеты в маски российского диктатора владимира путина.
После поединка стало известно, что Бущан рискует пропустить месяц из-за травмы колена.
Maçta zamandan çalan davranışları nedeniyle eleştirilen Dynamo Kyiv kalecisi Georgi Bushchan'in maç sonunda Fenerbahçe tribünlerine karşı hareket yaptığı görüntülere takıldı.— Tribun Dergi (@tribundergi) September 9, 2022
▪️ Bushchan'ın bu hareketinden ötürü UEFA'dan ceza alması bekleniyor. pic.twitter.com/Igwio9ibd9
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