Стал известен характер травмы Бущана
Голкипер может пропустить около месяца
Как стало известно после матча первого тура группового этапа Лиги Европы «Фенербахче» – «Динамо» (2:1), голкипер «бело-синих» Георгий Бущан получил травму коленного сустава во время игры.
Георгий провел на поле все 90 минут, однако испытывал дискомфорт во время матча.
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По предварительным данным клубных врачей у Георгия подозрение на травму мениска. Игроку понадобится подробное обследование. Голкипер может пропустить около месяца.
Напомним, ранее «Динамо» сообщило, сколько пропустит Шапаренко из-за травмы.
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