Стал известен характер травмы Бущана

Как стало известно после матча первого тура группового этапа Лиги Европы «Фенербахче» – «Динамо» (2:1), голкипер «бело-синих» Георгий Бущан получил травму коленного сустава во время игры.

Георгий провел на поле все 90 минут, однако испытывал дискомфорт во время матча.

Все самые яркие моменты матча «Фенербахче» – «Динамо» Киев доступны в режиме Live в нашем Telegram

По предварительным данным клубных врачей у Георгия подозрение на травму мениска. Игроку понадобится подробное обследование. Голкипер может пропустить около месяца.

Напомним, ранее «Динамо» сообщило, сколько пропустит Шапаренко из-за травмы.