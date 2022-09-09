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Лига Европы
09 сентября 2022, 12:43 | Обновлено 09 сентября 2022, 13:20
1278
0

Стал известен характер травмы Бущана

Голкипер может пропустить около месяца

09 сентября 2022, 12:43 | Обновлено 09 сентября 2022, 13:20
1278
0
Стал известен характер травмы Бущана
ФК Динамо Киев. Георгий Бущан

Как стало известно после матча первого тура группового этапа Лиги Европы «Фенербахче» – «Динамо» (2:1), голкипер «бело-синих» Георгий Бущан получил травму коленного сустава во время игры.

Георгий провел на поле все 90 минут, однако испытывал дискомфорт во время матча.

  • Все самые яркие моменты матча «Фенербахче» – «Динамо» Киев доступны в режиме Live в нашем Telegram

По предварительным данным клубных врачей у Георгия подозрение на травму мениска. Игроку понадобится подробное обследование. Голкипер может пропустить около месяца.

Напомним, ранее «Динамо» сообщило, сколько пропустит Шапаренко из-за травмы.

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Георгий Бущан Динамо Киев Фенербахче Лига Европы Фенербахче - Динамо
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Источник ФК Динамо Киев
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