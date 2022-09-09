Динамо сообщило, сколько пропустит Шапаренко из-за травмы

Полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко получил тяжелую травму во время состоявшегося в Стамбуле поединка первого тура группового раунда Лиги Европы против «Фенербахче» (1:2).

Он был заменен на 67-й минуте встречи.

Киевский клуб подтвердил, что у Николая разрыв передней крестообразной связки коленного сустава. Игроку понадобится хирургическое вмешательство.

По предварительным прогнозам врачей, Шапаренко проведет вне игры около шести месяцев.