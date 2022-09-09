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Лига Европы
09 сентября 2022, 12:13 | Обновлено 09 сентября 2022, 13:19
1903
1

Динамо сообщило, сколько пропустит Шапаренко из-за травмы

В ближайшие полгода Николай на поле не появится

09 сентября 2022, 12:13 | Обновлено 09 сентября 2022, 13:19
1903
1
Динамо сообщило, сколько пропустит Шапаренко из-за травмы
ФК Динамо Киев. Николай Шапаренко

Полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко получил тяжелую травму во время состоявшегося в Стамбуле поединка первого тура группового раунда Лиги Европы против «Фенербахче» (1:2).

Он был заменен на 67-й минуте встречи.

Киевский клуб подтвердил, что у Николая разрыв передней крестообразной связки коленного сустава. Игроку понадобится хирургическое вмешательство.

По предварительным прогнозам врачей, Шапаренко проведет вне игры около шести месяцев.

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Динамо Киев Фенербахче травма Лига Европы Николай Шапаренко Фенербахче - Динамо
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Источник ФК Динамо Киев
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Печально, он основа полузащиты Динамо.
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