Лига Европы09 сентября 2022, 12:13 | Обновлено 09 сентября 2022, 13:19
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Динамо сообщило, сколько пропустит Шапаренко из-за травмы
В ближайшие полгода Николай на поле не появится
09 сентября 2022, 12:13 | Обновлено 09 сентября 2022, 13:19
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Полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко получил тяжелую травму во время состоявшегося в Стамбуле поединка первого тура группового раунда Лиги Европы против «Фенербахче» (1:2).
Он был заменен на 67-й минуте встречи.
Киевский клуб подтвердил, что у Николая разрыв передней крестообразной связки коленного сустава. Игроку понадобится хирургическое вмешательство.
По предварительным прогнозам врачей, Шапаренко проведет вне игры около шести месяцев.
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Печально, он основа полузащиты Динамо.
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