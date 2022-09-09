Порвал кресты. Стало известно, на сколько выбыл Шапаренко

Николай Шапаренко не поможет киевскому «Динамо» в последующих матчах в 2022 году.

Вчера, 8 сентября, во время матча с «Фенербахче» (1:2), украинский полузащитник получил серьезная травму, когда пытался с фолом отобрать мяч у соперника.

У Николая – разрыв крестообразной связки колена. Шапаренко не сможет играть до конца года, сообщает паблик Динамо Киев Inside.