Лига Европы09 сентября 2022, 07:41 | Обновлено 09 сентября 2022, 09:02
8563
6
Порвал кресты. Стало известно, на сколько выбыл Шапаренко
Серьезная травма у 23-летнего полузащитника
09 сентября 2022, 07:41 | Обновлено 09 сентября 2022, 09:02
8563
6
Николай Шапаренко не поможет киевскому «Динамо» в последующих матчах в 2022 году.
Вчера, 8 сентября, во время матча с «Фенербахче» (1:2), украинский полузащитник получил серьезная травму, когда пытался с фолом отобрать мяч у соперника.
У Николая – разрыв крестообразной связки колена. Шапаренко не сможет играть до конца года, сообщает паблик Динамо Киев Inside.
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Так, Шапаренко не завжди викладався на всі 100%, але його відсутність знизить атакувальний потенціал ДК, а враховуючи, що той потенціал і так "півнашосту" то проблема
При таком дефиците креативных игроков еще потерять однозначного лидера центра поля, который ведет игру.