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  4. Порвал кресты. Стало известно, на сколько выбыл Шапаренко
Лига Европы
09 сентября 2022, 07:41 | Обновлено 09 сентября 2022, 09:02
8563
6

Порвал кресты. Стало известно, на сколько выбыл Шапаренко

Серьезная травма у 23-летнего полузащитника

09 сентября 2022, 07:41 | Обновлено 09 сентября 2022, 09:02
8563
6
Порвал кресты. Стало известно, на сколько выбыл Шапаренко
ФК Динамо Киев. Николай Шапаренко

Николай Шапаренко не поможет киевскому «Динамо» в последующих матчах в 2022 году.

Вчера, 8 сентября, во время матча с «Фенербахче» (1:2), украинский полузащитник получил серьезная травму, когда пытался с фолом отобрать мяч у соперника.

У Николая – разрыв крестообразной связки колена. Шапаренко не сможет играть до конца года, сообщает паблик Динамо Киев Inside.

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Николай Шапаренко травма Динамо Киев Фенербахче Фенербахче - Динамо Лига Европы
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Перец
Дійсно гарний ігрок, здоров'я і ще раз здоров'я.
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+5
nick07
ще одна рпоблема, навряд чи у ДК є повноцінна на його позицію.
Так, Шапаренко не завжди викладався на всі 100%, але його відсутність знизить атакувальний потенціал ДК, а враховуючи, що той потенціал і так "півнашосту" то проблема
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+4
Gargantua
пздц, все идет по худшему сценарию.
При таком дефиците креативных игроков еще потерять однозначного лидера центра поля, который ведет игру.
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+4
ZaE
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+1
Andrey
Особой роли не играет отсутствие Шапа.
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-12
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