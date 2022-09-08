Грозный – о масштабной селекции, трансферах Конте и Хави в межсезонье

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный в эксклюзивном интервью Sport.ua оценил переходы в европейском футболе в летнее трансферное окно.

– Вячеслав Викторович, недавно в Европе закрылось трансферное окно. Что вы для себя вынесли? Какие переходы могли бы отметить?

– Я всегда наблюдаю за трансферами. Я бы это назвал «Анализ и нюансы летней трансферной политики европейских клубов». Прежде чем поговорить о цифрах, фамилиях, клубах и конкретике в таком серьезном процессе, как трансферная селекционная политика, мне бы хотелось в нескольких аспектах поделиться нюансами переходов.

На первый взгляд, большинству любителей футбола все достаточно известно, четко, прозрачно и понятно. Но на практике это совсем не так, потому что необходим учет очень многих составляющих: 1) финансовых возможностей клубов, а потому тренерские планы должны обязательно это учитывать; 2) желание главного тренера и потенциального футболиста к совместному сотрудничеству с учетом игрового стиля команды; 3) страна и клубные амбиции; 4) амбиции футболиста и возможности быстрой адаптации (язык, культура, игровые нюансы и так далее); 5) финансовые аспекты агентств, представляющих футболиста; 6) умение высокопрофессионально и качественно вести переговоры. Есть очень хорошая пословица у футбольных людей: «Деньги и трансферы любят тишину!!!». Это свидетельствует об умении детально собирать всю необходимую информацию о футболисте и хранить ее в тайне от своих возможных конкурентов.

– Что, действительно люди из мира футбола придерживаются такого девиза, чтобы получалось удачно поработать на трансферном рынке?

– Ну, естественно! Я приведу известный всем пример: год назад Килиан Мбаппе всеми, в том числе и СМИ, уже был отправлен в мадридский «Реал». Но он продолжает защищать цвета именитого ПСЖ, так как на длительное время парижане включили весь спектр организационных вопросов, чтобы сохранить его у себя. Аналогичная ситуация год назад возникла и по поводу потенциального перехода Харри Кейна из «Тоттенхэма» в «Ман Сити». Тогда «горожане», по их словам в публичной плоскости, все давно согласовали. Но в последний момент сделка сорвалась и Гвардиола в прошлом сезоне остался без центрфорварда таранного типа, на которого очень серьезно рассчитывал. В то время другой топ-форвард Лукаку перешел из «Интера» в «Челси». Левандовски хотел перейти в «Ман Сити», но «Бавария» его не отпустила, потому что новоиспеченный главный тренер мюнхенцев Нагельсманн в первый год у руля команды хотел выиграть Лигу чемпионов. А «Боруссия» Дортмунд в сжатые сроки на замену Холанду не успела приобрести классного нападающего. Дортмундцев все устраивало по финансовой части, и Эрлинг хотел трансфера, но они не нашли тогда кого-то взамен норвежцу. Поэтому переход Холанда был отложен на год позже.

Кстати, этим летом Томас Тухель уже объявил о переходе в «Челси» центрального защитника сборной Франции и «Севильи» Жюля Кунде. В свою очередь, «Барселона», ничего не говоря, нормально провела переговоры и подписала этого талантливого футболиста, хорошо знакомого с Ла Лигой. И таких примеров немало. И я, и вы очень много их можем привести, поэтому не стоит упрощать аспекты переходов и трансферов. Все очень сложно и неоднозначно. К тому же есть разные виды селекции, о которых я хочу рассказать любителям футбола. Есть точечная, оперативная, плановая и масштабная селекции!

– Можете привести несколько примеров масштабной селекции?

– Да, конечно! Это будет интересно! Я попробую раскрыть некоторые нюансы трансферов. В ноябре 2021 года «Тоттенхэм» возглавил итальянец Антонио Конте, очень успешно работавший в «Ювентусе», «Интере» и «Челси». Несомненно, что одним из компонентов для достижения результатов при общении с руководством «Тоттенхэма» было условие сохранения всех ведущих футболистов «шпор» и масштабная трансферная селекция, что в итоге и было сделано.

Getty Images/Global Images Ukraine. Тоттенхэм

Поэтому в этом сезоне «Тоттенхэм» имеет аналогичные показатели с «Ман Сити» и лондонцы реально будут бороться за самые высокие места. Я попробую расшифровать сказанное. Конте удалось собрать практически два состава разноплановых игроков самого высокого уровня. Опытного и надежного вратаря сборной Франции Льориса мы прекрасно знаем. А вот для укрепления обороны Конте удалось уговорить «Аталанту» продать за 50 млн евро «шпорам» аргентинского защитника Кристиана Ромеро. Также удалось переманить из «Барсы» сборника Франции Ленгле. К тому же, еще зимой из «Ювентуса» были приглашены два футболиста: уругвайский опорник Бентанкур (почти 20 млн евро) и шведский нападающий Кулушевски (аренда). Также за 30 млн евро из «Брайтона» был взят полузащитник сборной Мали Биссума. Кроме того, в статусе свободного агента в команду пришел очень именитый, известный и опытный игрок сборной Хорватии Иван Перишич. А к знаменитому атакующему дуэту в лице Кейна и Сона за 58 фантастических миллионов евро добавился бразильский сборник Ришарлисон из «Эвертона». Я специально делаю акцент на новичках высокого уровня. По моему мнению, сейчас «шпоры» в состоянии обыграть любого соперника, и это вполне нормально.

– Кроме «шпор», кто-то еще провел масштабную селекцию?

– Аналогичная ситуация сложилась в «Барселоне». Хави, как и Конте, также в ноябре 2021 года возглавил новую команду, а именно, свою родную «Барселону». И, конечно, с руководством были оговорены все вопросы по созданию «Барселоны», способной побеждать во всех матчах и турнирах, как это было при Гвардиоле. Но для этого им нужна была именно масштабная селекция, которая предусматривает сначала этапную селекцию до окончания сезона 21/22.

В ноябре приходит в «Барселону» опытнейший Дани Алвес, который хочет помочь команде. Он любит «Барсу»! Алвес обратился к Хави со словами, что ему не нужны деньги и что он просто хочет помочь молодым талантам и другим ребятам. И это заслуживает уважения. Затем в январе за огромную сумму из «Ман Сити» был куплен Ферран Торрес. Я бы, например, будучи главным тренером, никогда не дал бы разрешение платить 55 млн евро за этот трансфер. По моему мнению, он не играет на такие большие деньги. Но почему-то «Барса» заплатила такую сумму. Не знаю, почему, это не мои вопросы. Также в том сезоне на правах аренды в каталонский клуб перешел реактивный Адама Траоре, который является воспитанником «блаугранас». Тогда же в «Барсу» перешел из «Арсенала» габонский форвард Обамеянг. Еще раньше ряды «Барсы» пополнили игроки сборной Нидерландов Депай и Фрэнки Де Йонг. Кроме того, в составе каталонцев были молодые Фати, Гави, Педри, Дембеле, а также опытный Бускетс. В итоге «Барса» финишировала второй в Ла Лиге. Кстати, в марте каталонцы в Мадриде по всем статьям обыграли «Реал» со счетом 4:0! Я до сих пор помню этот шикарный матч! Но я расстроился, когда «Барса» проиграла в Лиге Европы «Айнтрахту», так как рассчитывал, что подопечные Хави выиграют еврокубок. Но так в футболе иногда бывает.

– Как думаете, в этом сезоне каталонцы смогут исправиться и выиграть какой-то престижный титул? Что для этого предпринял Хави в трансферное окно?

– «Барса» вслед за победителем Лиги чемпионов «Реалом» стала второй в том сезоне, но у каталонской команды чемпионские амбиции. Поэтому у них начался второй этап трансферно-селекционной политики, а именно точечные приобретения на ряд ключевых позиций. В команде есть своеобразный хребет – это вратарь, центральные защитники, опорник, диспетчер и центральный нападающий. «Барсе» нужен был опытный и забивной центрфорвард. В итоге Хави была сделана ставка на поляка Левандовски, у которого в «Баварии» были разногласия с Нагельсманном. Роберт желал именно в «Барселону» перейти, хотя он имел много предложений. И по его игре мы уже видим, что Левандовски как будто в «Барсе» родился. Видно, что это его команда, в которой поляку очень комфортно. Понятно, что, когда в команду приходит такой топ-нападающий, у ряда футболистов возникают сложности с попаданием в основу. Обамеянг сработал на опережение, проведя переговоры с «аристократами». И вот Пьер-Эмерик уже в «Челси», из которого перешли в другие клубы Лукаку («Интер») и Вернер («Лейпциг»). Обамеянг и Стерлинг попробуют эту пару нападающих заменить. Надеюсь, что у них это получится!

Депай вел переговоры с «Ювентусом» и рядом клубов, но, вероятнее всего, агенты и посредники выставили такие условия, что ни один из клубов не пошел навстречу. Поэтому Депай до зимы останется в «Барселоне», но игровой практики он почти не будет иметь. Приход талантливого бразильца Рафиньи из «Лидса» (58 млн евро) создал определенное напряжение у Дембеле, Феррана Торреса, Деста и еще ряда игроков. Но Хави и руководство «сине-гранатовых» поступили мудро. Не была продлена аренда Адамы Траоре, который вернулся в «Вулверхэмптон». Также Хави лично переговорил с очень талантливым Дембеле и убедил его остаться в команде. Тот пошел навстречу, вопреки агентам, а также согласился на снижение личных условий контракта. Усман остался в «Барселоне» и он теперь выходит в каждом матче в основе. Затем Хави встретился с Ферраном Торресом и объяснил ему, что в данной ситуации, играя и тренируясь с такими футболистами, как Левандовски и Рафинья, он может прогрессировать. В итоге Торрес также пошел навстречу и остался в команде. Узнав о переходе в «Барсу» Бельерина и Кунде, посчитали резонным сменить клубную прописку Умтити («Лечче»), Мингеса («Сельта») и Дест («Милан»). Также после трансфера Левандовски в аренду в «Спортинг» перешел португальский вингер Тринкао. Это я специально рассказываю читателям, какие процессы происходят в командах. Если покупается футболист очень высокого уровня, значит кто-то другой не будет получать игровую практику. Кто-то решит остаться, понимая, что он мало будет играть, но зато будет расти и прогрессировать. Я не просто так об этом говорю!

– А как-то переход чемпиона Италии с «Миланом» Кессье в «Барселону» повлиял на «сине-гранатовых»? Например, тот же Фрэнки Де Йонг будет иметь гарантированное место в основе?

– Появление в «Барсе» Франка Кессье, который в свои 25 лет уже сыграл больше 50 матчей за сборную Кот-д’Ивуара, сразу же заставило Нико Гонсалеса уйти в «Валенсию» и Рики Пуча – в «Лос-Анджелес Гэлакси». Также Филиппе Коутиньо махнул рукой и за 20 млн евро перешел в «Астон Виллу». А Люк Де Йонг, узнав о трансфере топ-форварда Левандовски, перешел в ПСВ. В свою очередь, Фрэнки Де Йонг пошел на финансовые уступки и остался в «Барселоне». А будет ли он играть, давайте проанализируем! У Хави есть как минимум шесть игроков, которые претендуют на эту позицию. Бускетс, Педри, Гави (одна тройка) и Де Йонг, Кессье, Пьянич (вторая тройка). Может, Де Йонг и будет попадать в основу. Возможно, в определенных матчах он будет играть. Не случайно Хави его начал использовать иногда центральным защитником. Но такое редко будет происходить, так как в «Барсе» уже есть Кунде, Кристенсен и другие, кто может сыграть на этой позиции.

Getty Images/Global Images Ukraine. Барселона

– Исходя из этого, можно заключить, что мы снова можем увидеть «Барсу», которая способна решать самые серьезные задачи?

– Сначала давайте посмотрим, что у нас с нападающими! Левандовски, Дембеле, Рафинья (одна тройка) и Фати, Депай, Торрес (вторая тройка). Есть шесть нападающих! Также есть шесть игроков центральной зоны! В обороне у каталонцев есть Бельерин и Серджи Роберто (справа), Альба, Алонсо и Бальде (слева), Кунде, Кристенсен, Эрик Гарсия, Пике, Араухо. Скажите, пожалуйста, что еще нужно? Шикарный состав у «Барсы»! Поэтому тот же Фрэнки Де Йонг понимает, что конкурировать очень сложно. В каталонской команде укреплены почти все позиции. Хави выполнил масштабную селекцию! Взяв в центральную вертикаль Кунде, Кристенсена, Кессье и Левандовски, а также усилив фланги Бельерином, Маркосом Алонсо, Дембеле и Рафиньей, Хави сложил так называемый Кубик Рубика! (смеется) Вот и получилась новая «Барселона», которая голодна к победам и которая при сочетании опыта и молодости готова выигрывать все турниры. Я привел в примеры именно «Тоттенхэм» и «Барселону»! Это как раз и есть та самая серьезная, масштабная селекция. Но в большинстве клубов преобладает целевая и точечная селекция.

Продолжение интервью на тему трансферов с Вячеславом Грозным читайте завтра.