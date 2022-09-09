Грозный – о Холанде, трансферах Челси, Юве и Ливерпуля

Во второй части интервью известный тренер анализирует трансферную активность английских грандов - «Манчестер Сити», «Челси» и «Ливерпуля», разбирает главные переходы в Серии А и другие знаковые переходы лета.

– Вячеслав Викторович, в первой части интервью вы затронули тему масштабной селекции клубами. А можете привести примеры целевой и точечной селекции?

– Давайте попробуем. К примеру, Пепу Гвардиоле год назад по разным причинам не удалось купить мощного, забивного, умного, молодого центрфорварда, что заставляло его часто применять тактическую модель с ложной девяткой.

В итоге Гвардиола сделал ставку на приобретение 22-летнего форварда сборной Норвегии Эрлинга Холанда. С «Боруссией» «горожане» договорились заблаговременно и заблаговременно даже деньги перечислили дортмундцам. Также Холанд сказал, что он не рассматривает других вариантов, кроме «Ман Сити». По словам норвежца, он трансфер согласовал со своим отцом. Эрлинг добавил, что ему нет смысла идти в «Реал», где есть Бензема или в другие команды, где есть другие форварды. Он пошел в клуб к главному тренеру, который хотел его купить еще год назад. И мы видим, что те деньги, которые вложены в Холанда, уже начали отбиваться. В шести стартовых матчах сезона норвежец уже сделал несколько хет-триков. Он действительно как будто уже играл в этой команде, Эрлингу там комфортно.

– Его отец же также играл за «Ман Сити». Наверное, гены дают о себе знать?

– Да-да! Сто процентов! (смеется). Я очень рад за Холанда, потому что я в хорошем смысле симпатизирую Пепу Гвардиоле во всех командах, которые он тренирует. И я очень хочу, чтоб он выиграл Лигу чемпионов. «Ман Сити» быстро отбил потраченные деньги. Узнав, что переходит в клуб Холанд, Жезус и его представители вышли на экс-ассистента Гвардиолы Артету, которому предложили свои услуги. Естественно, Гвардиола и Артета нашли общий язык. В итоге за 52 млн евро Жезус перешел в «Арсенал». Бразилец очень комфортно себя там чувствует, являясь лидером атак лондонцев. Также и наш Саша Зинченко из «Ман Сити» перешел в «Арсенал». То есть, Гвардиола еще в плюсе оказался. Он дал возможность своим футболистам перейти к своему бывшему помощнику в очень хорошую команду. И в плане финансовой составляющей великолепно все было сработано.

Также не надо забывать, что 56 млн евро «Ман Сити» получил за Стерлинга, который перешел в «Челси». Переход Рахима состоялся по той же причине. Трансфер Холанда моментально побудил ряд игроков атаки сразу же искать варианты. Узнав, что из «Челси» ушли Лукаку и Вернер, Стерлинг быстро предложил свои услуги «аристократам». В итоге трансфер состоялся, и это нормально. Это и есть правильный вариант, когда выигрывают все. Еще один пример такой селекции, когда «Челси» на место Лукаку пригласил из «Барселоны» Обамеянга. Агенты предложили лондонцам услуги габонца. Конечно же, не Обамеянг звонил в клуб, это не его вопросы. Послушайте! Если вы получаете процент от перехода футболиста, будьте добры заниматься этими вопросами. Вот они ими и занимаются. Это не футболисты занимаются вопросами трансферов, а люди, которые профессионально выполняют свою работу. Это нормально.

– Вы, как тренер, наверное, хорошо понимаете экс-наставника «Челси» Тухеля, подопечные которого начали переходить в другие клубы. Как вы оцените действия немецкого специалиста в такой кризисный момент?

– Тухель, видя, что забирают футболистов из его команды, публично начал об этом говорить. И вот ему дали возможность усилиться двумя хорошими нападающими в лице Стерлинга и Обамеянга. Я уверен, что они будут забивать! Отвечая на ваш вопрос, я приведу еще один пример вынужденной селекции. Поставьте себя на место Томаса Тухеля, который в 2021 году выиграл с «Челси» Лигу чемпионов. «Аристократы» создали классную команду, они очень красиво играют. Но неожиданная смена владельца клуба вносит серьезные коррективы. В итоге, как вы правильно заметили, из лондонского клуба ушел ряд ключевых футболистов. Рюдигер перешел в «Реал», Кристенсен и Алонсо – в «Барсу», Лукаку – в «Интер», Вернер – в «Лейпциг», а Батшуайи – в «Фенербахче». Представьте себе! В другие команды перешли три нападающих и три защитника. В итоге Тухель выходит на связь с владельцами клуба, но сначала не получает поддержки. Затем он общается с представителями СМИ, говоря, что он в связи с уходом таких футболистом не видит перспективы в создании серьезной команды. Тухель сказал, что он считает, что новые владельцы должны поддержать имидж большого клуба, который только год назад выиграл Лигу чемпионов.

Getty Images/Global Images Ukraine. Калиду Кулибали

Включение фанатов, СМИ, политиков, менеджеров сработало, и Тухелю дали карт-бланш. И что же немецкий специалист делает? В июле у «Наполи» на место Рюдигера покупается Калиду Кулибали. Это нормальный трансфер! Вопросов нет. А на место Алонсо за бешеные 65 млн евро покупается у «Брайтона» очень сильный футболист Марк Кукурелья. Мне, кстати, очень нравится этот игрок. Но он не стоит таких денег! Может, 25 или 35 млн евро, но не 65! Хотя он шикарный футболис,т и я думал, что он в «Барселону» перейдет. Но кем же заменить Кристенсена? В итоге «Челси» удается убедить «Лестер» продать за бешеные 82,5 млн евро 21-летнего француза Весли Фофана. И вот защитники куплены! Ранее мы также говорили о том, что лондонцы купили Обамеянга и Стерлинга на позиции форвардов. Я не удивлюсь, если «Челси» также будет бороться за самые высокие места. Хотя уже и без Томаса Тухеля.

– Вы хорошо знаете внутреннюю кухню в этих вопросах. В такие моменты главный тренер занимается поиском футболистов?

– Безусловно, что заказчиком является главный тренер, потому что он отвечает за результат. Он ставит игру и подбирает под свое видение необходимых исполнителей с учетом клубных возможностей. Безусловно, что в цене, в первую очередь, забивные форварды, центральные защитники и классные диспетчеры с тонким пониманием игры. Центральная командная ось определяет практически все.

– Вы похвалили за селекцию Хави, Конте и Тухеля. Что выделите в селекционной работе Гвардиолы, кроме покупки Холанда?

– По моему мнению, Гвардиола точечно сработал перед завершением контракта у Фернандиньо. У бразильца возник ряд проблем в опорной зоне. Если Родри по какой-то причине пропускал матч, Фернандиньо было сложно равноценно заменить его в опорной зоне. Гвардиола уже не стал рисковать. За полгода до окончания контракта у Фернандиньо, Пеп договорился с «Лидсом» о переходе очень хорошего 26-летнего сборника Англии Калвина Филлипса. Да, были заплачены хорошие деньги. Но! Деньги и трансферы любят тишину. Есть клубы, которые говорят, а вот Пеп не говорит о трансферах. Он уже как-то сказал о трансфере Кейна, которого в итоге не получилось купить. После этого Гвардиола о покупках не говорит. Также переход в «Ман Сити» из «Андерлехта» Серхио Гомеса напрямую связан с трансфером в расположение лондонских «канониров» нашего Саши Зинченко за шикарные 35 млн евро! Также был куплен у дортмундской «Боруссии» центральный защитник сборной Швейцарии Мануэль Аканджи. Ни о чем тебе не говорит эта покупка? (смеется)

– Снова трансфер в «Ман Сити» из Дортмунда!

– Да, именно! Это говорит о том, что представители «Ман Сити» шикарно и цивилизованно себя вели при переходе Холанда. По логике дортмуднцев, тогда к ним можно снова вернуться. Конечно, дортмундцы запомнили, что «горожане» ведут себя цивилизованно, корректно и солидно. Многие этого не понимают. Некоторые клубы после одной сделки больше не хотят общаться с другими клубами. А здесь понятно, что большой клуб ведет себя солидно, достойно и всегда пойдет навстречу. И вот вслед за Холандом в «Ман Сити» перешел из «Боруссии» Аканджи. Зачем его пригласили? Травмирован Ляпорт, часто получает повреждения Аке и даже Рубен Диаш. Поэтому все достаточно логично и все стороны остались довольны. Если говорить о «Ман Сити», то у них великолепно отработали руководство клуба, а также главный тренер и менеджмент. Классно сработали два клуба, которые я могу только похвалить.

– Вы говорили о том, что Хави удалось собрать слаженный коллектив в «Барселоне» впервые со времен, когда Месси перешел в ПСЖ. А, по вашему мнению, «Ювентусу» удалось достойно заменить Криштиану Роналду?

– Я считаю, что, когда Криштиану Роналду не так давно ушел из «Юве», «Старая Синьора» закрыла проблемную позицию молодым талантом Душаном Влаховичем, заплатив «Фиорентине» космические 75 млн евро! Серб соответствует необходимым требованиям клуба, главного тренера, менеджмента, фанатов по всем компонентам. Он молодой, быстрый, забивной, прогрессирующий и в чем-то похож на Роналду. Не просто так туринцы его взяли. Влахович сразу начал оправдывать ожидания, как в прошлом сезоне, так и в текущем. Но обратите внимание на другие действия «Юве» на трансферном рынке. Я бы назвал их комбинированными. Подписание Влаховича сразу же спровоцировало уход на правах аренды Кулушевски и продажу Бентанкура в «Тоттенхэм». Но не просто так ушел Бентанкур в «Тоттенхэм». Поводом для этого стала покупка у «Боруссии» Менхенгладбах Закарии. Бентанкур понял, что он будет мало играть и решил сменить клуб. То же самое касается и Рэмзи, который сначала перешел в «Рейнджерс», а затем подписал контракт с «Ниццей». Почему, спросите вы? Да потому что пришли в «Ювентус» Поль Погба, Анхель Ди Мария и Леандро Паредес. А игрок сборной Уэльса Рэмзи не хочет сидеть на замене! Поэтому он и решил перейти в другую команду. Также в качестве свободного агента перешел в «Рому» Пауло Дибала.

– Занять вакантную роль «императора» Тотти?

– Да-да (смеется). Возможно! В атаке «Юве» сейчас есть Ди Мария, Кьеза, Костич. А какой смысл аргентинцу начинать все сначала и доказывать в новой конкуренции, когда тебя приглашает Жозе Моуринью в «Рому» на роль лидера римлян!

– Как считаете, «Ювентус» в плане атаки готов к этому сезону?

– Давайте разберем трансферную политику «Юве»! Аллегри попадает в стрессовую ситуацию из-за травмы Кьезы и в срочном порядке берет - кто помнит, кого? Я могу напомнить! Из «Марселя» в туринскую команду перешел поляк Милик, который хорошо знает Серию А. Он, кстати, уже и забил за «Старую Синьору». Я просто хочу сказать следующее: чтобы понять нюансы тренерской и менеджерской кухни, необходимо самому пройти все эти перипетии. Я сто лет работаю тренером! Поэтому я и мои коллеги понимаем все нюансы. Я показываю только маленькую часть айсберга того, с чем нам приходится постоянно сталкиваться.

– По вашему мнению, Аллегри справился с усилением команды на сезон?

– Давайте будем разбираться. Летом, скажем так, на хорошую футбольную пенсию ушел именитый 38-летний Джорджо Кьеллини, который подписал соглашение с «Лос-Анджелесом». Он это заслужил. Я поддерживаю такой трансфер. А Бернардески тоже решил заработать в Канаде. Федерико перешел в «Торонто». Имеет он на это право? Конечно, да! А турок Демирал перешел в «Аталанту», оставшись в команде из Бергамо после аренды, так как ему играть под руководством Гасперини комфортно. И тут вдруг неожиданно поступает сумасшедшее предложение от «Баварии» по трансферу Де Лигта, который в итоге перешел в мюнхенский клуб за 67 млн евро. Ох, ничего себе! А кто тогда играть в обороне будет? А поставьте себя на место главного тренера туринцев! Практически все ушли, а тут еще и Артур убежал в «Ливерпуль», так как Клопп убедил бразильца, что есть смысл перейти в его команду. И что «Ювентусу» делать? В итоге они за 41 млн евро покупают у «Торино» 25-летнего бразильского центрбека Бремера, который составил компанию своему земляку Данило. А если добавить, что на фланге также играет бразилец Алекс Сандро, то взаимопонимание между тремя бразильцами будет всегда на самом высоком уровне. А давайте к ним еще добавим колумбийца Куадрадо и аргентинцев Паредеса с Ди Марией. Тогда можно сказать, что у «Ювентуса» образовалась очень интересная и разнообразная южноамериканская диаспора.

– По поводу диаспор интересно ваше мнение. Футболисты из каких странах сейчас являются одними из самых востребованных на трансферном рынке?

– Например, «Вулверхэмптон» в основном ориентирован на португальский рынок, начиная с 2017 года, когда «волков» возглавил Нуну Эшпириту Санту. Сейчас их тренирует другой португалец Бруну Лажи. Это, конечно, очень интересно! Если вы проанализируете переходы, вы увидите много интересных моментов. Вы заметите, что за редким исключением португальские таланты с помощью агентских компаний, которые специализируются на португальском рынке, в АПЛ приходят лишь в «Вулверхэмптон». А дальше все зависит от обстоятельств, а именно от прогресса футболиста, тренера, возможности продажи. Хотя, конечно, есть варианты трансфера немного другие.

В 2003 году молодой суперталант Роналду перешел из «Спортинга» в МЮ, а Бернарду Силва после «Бенфики» и «Монако» оказался в «Ман Сити». Также Диаш напрямую из «Бенфики» перешел в расположение «горожан». Канселу оказался в «Ман Сити», перейдя из «Юве». А Бруну Фернандеш в 2020 году был продан в МЮ из «Спортинга» точно так же, как Роналду. Год назад возглавил «Фулхэм» португалец Марку Силва, который пригласил в расположение «коттеджеров» португальского сборника Жуана Пальинью и несколько бразильцев. Почему бразильцев? Португальцы и бразильцы – это одна языковая группа и одна культура. Конечно, 34-летний Виллиан поможет «Фулхэму». Португальский форвард Карлос Винисиус, который перешел из «Бенфики», тоже внесет свою лепту в успех лондонцев. И этот список можно продолжить.

– Мы уже поговорили о Гвардиоле и «Ман Сити». А вот что вы думаете о его конкуренте Клоппе и «Ливерпуле»?

– На мой взгляд, «Ливерпуль» системно, четко, качественно, высокопрофессионально и непублично работает в трансферном направлении с приходом Юргена Клоппа. И это уже принесло шикарные успехи и качество игры. Сколько лет атакующее трио Салах – Мане – Фирмино радовали своих фанатов, давая результат. Теперь проследите за ходом мыслей Клоппа по точечному усилению команды. «Мерсисайдцам» нужен был лучший в мире центральный защитник и такой же вратарь. Клопп, когда пришел в команду, увидел, что это проблемные позиции и их надо усиливать. Что он делает? Он никому ничего не говорит, об этом знает только клуб и самый близкий менеджмент. В итоге после серьезного клубного анализа они принимают решение о приобретении 1 января 2018 года за 85 млн евро у «Саутгемптона» неизвестного для многих защитника сборной Нидерландов 193-сантиметрового Вирджила Ван Дейка, который сегодня является лучшим центрбеком в мире. А уже в июле 2018 года за 75 млн евро у «Ромы» был куплен вратарь сборной Бразилии Алиссон. Вот смотрите! На покупку Ван Дейка и Алиссона было потрачено за полгода 160 млн евро! Клоппу нужно было убедить акционеров и всех в клубе, что нужно вкладывать эти деньги в такие покупки. Я уверен, что многие были не согласны. Но они согласились с этим, когда в сезоне 18/19 «Ливерпуль», благодаря этому усилению, выиграл Лигу чемпионов, а в сезоне 21/22 вышел в финал самого престижного еврокубка. В сезоне 19/20 они выиграли АПЛ и ежегодно борются за чемпионство. В 2022 году «Ливерпуль» выиграл Суперкубок Англии. Но сейчас новый вызов, так как снова хочется быть первыми во всех турнирах.

– Переход Мане в «Баварию» повлияет на результаты «мерсисайдцев»?

– В самом деле, вдруг Садио Мане стало скучно в Англии, так как он все выиграл с «Ливерпулем». И он решил бросить себе новый вызов. Имеет ли он на это право? Да, имеет. Сенегалец решил перейти в мюнхенскую «Баварию». Португалец Диогу Жота часто травмирован, а 30-летний Фирмино уже немножко не тот и далеко не всегда попадает в стартовый состав. Только Салах всегда стабилен и агрессивен. Из тройки остался лишь египтянин, который по большому счету соответствует требованиям «Ливерпуля». Но Клопп, как и Пеп, мысленно опережает своих конкурентов. На место Садио Мане покупается у «Порту» за 45 млн евро колумбийский сборник, 25-летний быстрый, агрессивный, амбициозный Луис Диас. А основным центрфорвадом Клопп определяет и видит у себя в команде 188-сантиметрового форварда сборной Уругвая Дарвина Нуньеса из «Бенфики». Как итог, 75 млн евро за уругвайца отправляются в Лиссабон! Закрыв с запасом атакующий потенциал, Юрген Клопп усиливает середину поля, где также были определенные проблемы. Поэтому в годовую аренду из «Ювентуса» пришел бразилец Артур. Также за 6 млн евро был куплен у «Фулхэма» португальский вундеркинд Фабио Карвалью. Мне, кстати, нравится этот игрок!

Getty Images/Global Images Ukraine. Садио Мане

– Но пока что «Ливерпуль» в турнирной таблице АПЛ не находится в зоне Лиги чемпионов.

– Не спешите заглядывать в турнирную таблицу АПЛ. Все только начинается! И «Ливерпуль» станет еще сильнее прежнего. Он будет бороться за все титулы, как и «Манчестер Юнайтед» Тен Хага, которого после двух туров уже отправили в отставку, скажем так, диванные эксперты.

– Если подытожить это трансферное окно, что все-таки самое главное вы выделите?

– Обратите внимание на следующее! Холанд перешел в «Ман Сити», Левандовски – в «Барселону», Лукаку – в «Интер», Обамеянг – в «Челси». Это топ-трансферы! И тут вдруг понадобился классный нападающий, кому бы вы думали? Амбициозному «Ньюкаслу»! И что он делает? «Ньюкасл» покупает 192-сантиметрового 22-летнего нападающего сборной Швеции Александера Исака. «Реал Сосьедад» заработал на продаже сумасшедшие 70 млн евро! Знал кто-то об этом переходе, слышал кто-то об этом? Нет! Я тоже впервые узнал об этом трансфере, когда Исака уже подписали. Деньги и трансферы любят тишину. Возвращение Тимо Вернера в «Лейпциг» - это тоже нормально. Переход Нуньеса в «Ливерпуль» - тоже. Поэтому нападающие в цене, как и защитники. Кунде и Кристенсен перешли в «Барсу». Для меня было неожиданным, что Вилльям Салиба вернулся из «Марселя» в «Арсенал». Кстати, он хороший защитник! А «Челси» усилил оборону Кулибали и Фофана. Рюдигер оказался в «Реале», а Де Лигт – в «Баварии». Зюле перешел в «Боруссию». Я специально сделал акцент на позициях игроков, которые сейчас очень востребованы. Это очень важно! Потому что многие команды таким образом действуют на трансферном рынке.