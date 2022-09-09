Знаменитый игрок Шахтера и сборной Украины стал тренером клуба из питера
Геннадий Зубов и Анатолий Скирчук вошли в тренерский штаб команды «звезда»
Бывший футболист донецкого «Шахтера» и сборной Украины Геннадий Зубов будет работать в россии.
Он вошел в тренерский штаб российского клуба третьего дивизиона «звезда» из санкт-петербурга.
Наставник команды «звезда» Дмитрий Комбаров в интервью российским СМИ рассказал, что Зубов будет отвечать за подготовку нападающих
Также работу в клубе из Санкт-Петербурга получил еще один бывший тренер «Шахтера» Анатолий Скирчук.
Комбаров отметил: «Еще один мой помощник – Скирчук, тренер с огромным стажем, знающий тонкости работы как с молодыми, так и с опытными футболистами. А Зубов – тренер по нападающим».
44-летний Геннадий Зубов родился в Алчевске. За свою карьеру играл за «Сталь» Альчевск, «Шахтер» Донецк, «Зарю» Луганск, «Мариуполь». После окончания карьеры работал в детско-юношеской академии «горняков». В 2019–2021 годах был одним из тренеров молодежного состава клуба.
На счету Зубова более 300 матчей за донецкий клуб. Цвета национальной сборной Украины защищал в 29 матчах, забил 3 гола.
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