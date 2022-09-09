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Россия
09 сентября 2022, 22:45 | Обновлено 09 сентября 2022, 23:09
3285
12

Знаменитый игрок Шахтера и сборной Украины стал тренером клуба из питера

Геннадий Зубов и Анатолий Скирчук вошли в тренерский штаб команды «звезда»

09 сентября 2022, 22:45 | Обновлено 09 сентября 2022, 23:09
3285
12
Знаменитый игрок Шахтера и сборной Украины стал тренером клуба из питера
ФК Шахтер Донецк. Геннадий Зубов

Бывший футболист донецкого «Шахтера» и сборной Украины Геннадий Зубов будет работать в россии.

Он вошел в тренерский штаб российского клуба третьего дивизиона «звезда» из санкт-петербурга.

Наставник команды «звезда» Дмитрий Комбаров в интервью российским СМИ рассказал, что Зубов будет отвечать за подготовку нападающих

Также работу в клубе из Санкт-Петербурга получил еще один бывший тренер «Шахтера» Анатолий Скирчук.

Комбаров отметил: «Еще один мой помощник – Скирчук, тренер с огромным стажем, знающий тонкости работы как с молодыми, так и с опытными футболистами. А Зубов – тренер по нападающим».

44-летний Геннадий Зубов родился в Алчевске. За свою карьеру играл за «Сталь» Альчевск, «Шахтер» Донецк, «Зарю» Луганск, «Мариуполь». После окончания карьеры работал в детско-юношеской академии «горняков». В 2019–2021 годах был одним из тренеров молодежного состава клуба.

На счету Зубова более 300 матчей за донецкий клуб. Цвета национальной сборной Украины защищал в 29 матчах, забил 3 гола.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 12
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Хутин Пуйло
Почему я не удивлен, что именно шахтера? Рассадник сепаров
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+14
Показать Скрыть 3 ответа
AndiM
Якщо колись побачите цю мерзоту в своєму населеному пункті - можете вбивати не роздумуючи.
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+6
Burevestnik
от і як ставитись до тих, хто був в системі ФК "Шахтар" - 
Селезньов, Ракицкий, Тимощук, Ордець, Іванісенія, Зубов, Скирчук... ... 
Який ще клуб виховав "таких" більше ніж ШД. 
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+5
Показать Скрыть 1 ответ
Andrii Akopian
скотиняка, він був одним з тих гравців що мені подобались, ще з того добразильського складу. хоча за кротів вболівав тільки в міжнародних матчах і тоді.
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+2
WladWest
И чем они отличаются от коллабарантов типа Сальдо и прочих тварей, которые подлежат уничтожению?
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0
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sahka1981
Класний гравець був, пам'ятаю його гол німцям, був тоді на стадіоні, а як людина повне гімн....
Там до речі ще за кулакова також з ШД ще забули...
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0
veter
Семак родился в Ворошиловградской области УССР 
Таковы реалии
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-2
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