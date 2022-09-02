Тимощук сыграл в москве в поединке легенд зенита и спартака
Анатолий ранее уже играл за питерский клуб в аналогичном матче 8 июля
Экс-футболист сборной Украины Анатолий Тимощук принял участие в матче легенд питерского «зенита» и московского «спартака».
Игра прошла в москве, и Тимощук был включен в основу «зенита» на матч.
Анатолий ранее уже сыграл за питерский клуб в аналогичном матче 8 июля в санкт-петербурге.
Сейчас Тимощук работает в «зените» тренером, а раньше выступал за этот клуб как игрок.
Анатолия лишили всех футбольных званий и регалий на территории Украины.
Наш состав на матч легенд! #СпартакЗенит pic.twitter.com/gwcZemzmE6— ФК «Зенит» (@zenit_spb) September 2, 2022
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