Тимощук сыграл в москве в поединке легенд зенита и спартака

Экс-футболист сборной Украины Анатолий Тимощук принял участие в матче легенд питерского «зенита» и московского «спартака».

Игра прошла в москве, и Тимощук был включен в основу «зенита» на матч.

Анатолий ранее уже сыграл за питерский клуб в аналогичном матче 8 июля в санкт-петербурге.

Сейчас Тимощук работает в «зените» тренером, а раньше выступал за этот клуб как игрок.

Анатолия лишили всех футбольных званий и регалий на территории Украины.