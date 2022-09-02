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  4. Тимощук сыграл в москве в поединке легенд зенита и спартака
Россия
02 сентября 2022, 20:55 | Обновлено 02 сентября 2022, 21:06
2197
7

Тимощук сыграл в москве в поединке легенд зенита и спартака

Анатолий ранее уже играл за питерский клуб в аналогичном матче 8 июля

02 сентября 2022, 20:55 | Обновлено 02 сентября 2022, 21:06
2197
7
Тимощук сыграл в москве в поединке легенд зенита и спартака
ФК зенит. Анатолий Тимощук

Экс-футболист сборной Украины Анатолий Тимощук принял участие в матче легенд питерского «зенита» и московского «спартака».

Игра прошла в москве, и Тимощук был включен в основу «зенита» на матч.

Анатолий ранее уже сыграл за питерский клуб в аналогичном матче 8 июля в санкт-петербурге.

Сейчас Тимощук работает в «зените» тренером, а раньше выступал за этот клуб как игрок.

Анатолия лишили всех футбольных званий и регалий на территории Украины.

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Источник Sport.ua
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Михайло Кудієнко
Забагато честі для цієї гниди,  так часто про нього згадувати
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+9
Letifer
Зачем о нём вообще вспоминать? Мы не забыли, что он кусок говна...
Ответить
+9
Alex86 1
Создайте уже раздел: "гниды" и там постите такое) 
Ответить
+8
rus
А кто это такой
Ответить
+7
IgorDK
На..уя таки новини
Ответить
+6
Jaroslav Wo
Щоб ця сука здохла
Ответить
+5
ALKOSruLKA
ех, думав він з поясоом шахіда там на стадіоні рване...
Ответить
0
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