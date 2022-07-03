Два бывших игрока сборной Украины сыграют в матче легенд на россии
Анатолий Тимощук и Александр Спивак примут участие в поединке легенд «Зенита» и «Спартака»
Экс-игроки национальной сборной Украины Анатолий Тимощук и Александр Спивак примут участие в матче легенд московского «Спартака» и питерского «Зенита».
Оба украинца сыграют за «Зенит», за который они выступали в бытность игровой карьеры. Встреча состоится 8 июля в Санкт-Петербурге.
Тимощук сыграл за «Зенит» 100 матчей, а за сборную Украины – 144, что является национальным рекордом. Анатолия уже лишили всех футбольных званий и регалий на территории родной страны.
На счету Спивака 145 игр в составе «Зенита» и 3 поединка за «сине-желтых».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мужчины тоже не смогли переиграть фаворитов
Он не провел ни одного официального матча во главе команды из Вышгорода из-за войны