Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Два бывших игрока сборной Украины сыграют в матче легенд на россии
Россия
03 июля 2022, 10:26 | Обновлено 03 июля 2022, 10:31
2721
3

Два бывших игрока сборной Украины сыграют в матче легенд на россии

Анатолий Тимощук и Александр Спивак примут участие в поединке легенд «Зенита» и «Спартака»

03 июля 2022, 10:26 | Обновлено 03 июля 2022, 10:31
2721
3
Два бывших игрока сборной Украины сыграют в матче легенд на россии
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Тимощук

Экс-игроки национальной сборной Украины Анатолий Тимощук и Александр Спивак примут участие в матче легенд московского «Спартака» и питерского «Зенита».

АЛИЕВ: «Ракицкий хотел идти воевать. Он очень помог нам с дронами»
Больше в нашем Telegram
АЛИЕВ: «Ракицкий хотел идти воевать. Он очень помог нам с дронами»

Оба украинца сыграют за «Зенит», за который они выступали в бытность игровой карьеры. Встреча состоится 8 июля в Санкт-Петербурге.

Тимощук сыграл за «Зенит» 100 матчей, а за сборную Украины – 144, что является национальным рекордом. Анатолия уже лишили всех футбольных званий и регалий на территории родной страны.

На счету Спивака 145 игр в составе «Зенита» и 3 поединка за «сине-желтых».

По теме:
Мирон МАРКЕВИЧ – о Тимощуке: «Г*нд*н и г*нд*н»
Дзюба близок, чтобы подписать контракт с Фенербахче и сыграть с Динамо в ЛЧ
Фенербахче перед Динамо решил усилиться скандальным российским форвардом
Анатолий Тимощук Александр Спивак Зенит Санкт-Петербург сборная России по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник РФС
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не лучший старт. Сборная Украины по пляжному футболу проиграла Испании
Футбол | 02 июля 2022, 20:17 1
Не лучший старт. Сборная Украины по пляжному футболу проиграла Испании
Не лучший старт. Сборная Украины по пляжному футболу проиграла Испании

Мужчины тоже не смогли переиграть фаворитов

Головко остается в Диназе и будет готовить команду к новому сезону
Футбол | 03 июля 2022, 09:48 0
Головко остается в Диназе и будет готовить команду к новому сезону
Головко остается в Диназе и будет готовить команду к новому сезону

Он не провел ни одного официального матча во главе команды из Вышгорода из-за войны

Первая победа в Швейцарии. Динамо обыграло Сьон в товарищеском матче
Футбол | 02.07.2022, 22:07
Первая победа в Швейцарии. Динамо обыграло Сьон в товарищеском матче
Первая победа в Швейцарии. Динамо обыграло Сьон в товарищеском матче
Второе поражение в карьере. Майрис Бриедис потерял титул тяжелого веса
Бокс | 02.07.2022, 17:31
Второе поражение в карьере. Майрис Бриедис потерял титул тяжелого веса
Второе поражение в карьере. Майрис Бриедис потерял титул тяжелого веса
Вратарь Шахтера объявил об уходе из клуба после 20 лет пребывания там
Футбол | 02.07.2022, 15:59
Вратарь Шахтера объявил об уходе из клуба после 20 лет пребывания там
Вратарь Шахтера объявил об уходе из клуба после 20 лет пребывания там
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ALKOSruLKA
навіщо про них писати? ...і взагалі, навіщо їх позиціонувати як збірників України? Вони - "легенди зєніта" і все.
Ответить
+12
Dfs2262ar
Два г"ндона блєать!
Ответить
+10
K 12
Легенды гнид 😂
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Беньямин ВЕРБИЧ: «Я плакал! Думал, что не смогу вернуться в Динамо»
Беньямин ВЕРБИЧ: «Я плакал! Думал, что не смогу вернуться в Динамо»
02.07.2022, 06:23 3
Футбол
7 бразильцев, чья успешная карьера в Европе стала неожиданностью
7 бразильцев, чья успешная карьера в Европе стала неожиданностью
01.07.2022, 12:46 1
Футбол
ФОТО. Юрий Вернидуб сделал патриотическую татуировку
ФОТО. Юрий Вернидуб сделал патриотическую татуировку
02.07.2022, 21:27 2
Футбол
Полуавтоматическая технология офсайда будет на ЧМ-2022. Как это работает?
Полуавтоматическая технология офсайда будет на ЧМ-2022. Как это работает?
02.07.2022, 10:31
Футбол
Нужное преимущество удержали. Сборная Украины обыграла Грузию
Нужное преимущество удержали. Сборная Украины обыграла Грузию
01.07.2022, 20:57 5
Баскетбол
Леся Цуренко обидно проиграла в третьем круге Уимблдона
Леся Цуренко обидно проиграла в третьем круге Уимблдона
01.07.2022, 15:10 14
Теннис
Украина обеспечила себе путевку во второй раунд отбора к ЧМ по баскетболу
Украина обеспечила себе путевку во второй раунд отбора к ЧМ по баскетболу
01.07.2022, 22:40
Баскетбол
Уимблдон. Определились все участники четвертого круга у мужчин
Уимблдон. Определились все участники четвертого круга у мужчин
02.07.2022, 23:17
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем