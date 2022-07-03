Два бывших игрока сборной Украины сыграют в матче легенд на россии

Экс-игроки национальной сборной Украины Анатолий Тимощук и Александр Спивак примут участие в матче легенд московского «Спартака» и питерского «Зенита».

Оба украинца сыграют за «Зенит», за который они выступали в бытность игровой карьеры. Встреча состоится 8 июля в Санкт-Петербурге.

Тимощук сыграл за «Зенит» 100 матчей, а за сборную Украины – 144, что является национальным рекордом. Анатолия уже лишили всех футбольных званий и регалий на территории родной страны.

На счету Спивака 145 игр в составе «Зенита» и 3 поединка за «сине-желтых».