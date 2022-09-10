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US Open
10 сентября 2022, 01:14 | Обновлено 10 сентября 2022, 02:05
288
2

Новая первая ракетка? Рууд обыграл Хачанова на пути в финал US Open

Норвежский теннисист одержал победу в четырех сетах

10 сентября 2022, 01:14 | Обновлено 10 сентября 2022, 02:05
288
2
Новая первая ракетка? Рууд обыграл Хачанова на пути в финал US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Каспер Рууд

Состоялся первый мужской полуфинал на Открытом чемпионате США по теннису.

Норвежец Каспер Рууд (№7 ATP) в четырех сетах обыграл Карена Хачанова (№31 ATP).

US Open. Полуфинал
Каспер Рууд (Норвегия) – Карен Хачанов – 7:6(5), 6:2, 5:7, 6:2

Это была вторая встреча теннисистов, Рууд снова победил. В финале он сразится против Карлоса Алькараса (№4 ATP) или Фрэнсиса Тиафо (№26 ATP).

Выходом в финал Рууд обеспечил себе как минимум вторую строчку мирового рейтинга. Он станет первой ракеткой мира, если выиграет титул или не встретится в финале с Алькарасом.

Каспер Рууд – четвертый скандинавский игрок, который вышел в финал US Open в Открытой эре. Ранее это удавалось Бьорну Боргу, Матсу Виландеру и Стефану Эдбергу.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Хутин Пуйло
Там вообще без шансов. Один сет влетел ибо завтыкал. А так Рууд намного лучше смотрелся
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+2
Хутин Пуйло
У Рууда такие удары заходили, что просто огого
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+1
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