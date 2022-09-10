Новая первая ракетка? Рууд обыграл Хачанова на пути в финал US Open
Норвежский теннисист одержал победу в четырех сетах
Состоялся первый мужской полуфинал на Открытом чемпионате США по теннису.
Норвежец Каспер Рууд (№7 ATP) в четырех сетах обыграл Карена Хачанова (№31 ATP).
US Open. Полуфинал
Каспер Рууд (Норвегия) – Карен Хачанов – 7:6(5), 6:2, 5:7, 6:2
Это была вторая встреча теннисистов, Рууд снова победил. В финале он сразится против Карлоса Алькараса (№4 ATP) или Фрэнсиса Тиафо (№26 ATP).
Выходом в финал Рууд обеспечил себе как минимум вторую строчку мирового рейтинга. Он станет первой ракеткой мира, если выиграет титул или не встретится в финале с Алькарасом.
Каспер Рууд – четвертый скандинавский игрок, который вышел в финал US Open в Открытой эре. Ранее это удавалось Бьорну Боргу, Матсу Виландеру и Стефану Эдбергу.
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