Новая первая ракетка? Рууд обыграл Хачанова на пути в финал US Open

Состоялся первый мужской полуфинал на Открытом чемпионате США по теннису.

Норвежец Каспер Рууд (№7 ATP) в четырех сетах обыграл Карена Хачанова (№31 ATP).

US Open. Полуфинал

Каспер Рууд (Норвегия) – Карен Хачанов – 7:6(5), 6:2, 5:7, 6:2

Это была вторая встреча теннисистов, Рууд снова победил. В финале он сразится против Карлоса Алькараса (№4 ATP) или Фрэнсиса Тиафо (№26 ATP).

Выходом в финал Рууд обеспечил себе как минимум вторую строчку мирового рейтинга. Он станет первой ракеткой мира, если выиграет титул или не встретится в финале с Алькарасом.

Каспер Рууд – четвертый скандинавский игрок, который вышел в финал US Open в Открытой эре. Ранее это удавалось Бьорну Боргу, Матсу Виландеру и Стефану Эдбергу.